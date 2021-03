Anloërdiepje wordt minder diep

In het Anloërdiepje zijn de werkzaamheden al begonnen. Zand en hout worden aan de bodem toegevoegd. "Van tevoren hebben we goed gekeken naar wat voor zand er al in het Anloërdiepje ligt. Datzelfde zand brengen we hier weer aan", zegt Peter Paul Schollema van waterschap Hunze en Aa's.

Schuilen in diepe delen

Door het extra zand wordt de beek gevarieerder. Het water verplaatst het zand, waardoor er variatie in diepte ontstaat in de binnen- en buitenbochten. Dat is ontzettend belangrijk, volgens Peter Paul Schollema. "Op het moment dat je eens een droge zomer hebt, dan kunnen vissen en allerlei waterbeestjes schuilen in die diepere buitenbochten. En die ondieptes vallen droog, daar komt mooie vegetatie op."

Naast waterdieren profiteren bijzondere planten in het beekdal van deze 'verondieping'. De verwachting is dat allerlei plantensoorten, die van natte omstandigheden afhankelijk zijn, in dit gebeid gaan toenemen.

