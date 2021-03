Eis: 6 jaar cel en 80.000 euro boete voor 'organisator' drugslab Eext

Voor het opzetten en runnen van een groot drugslab in de schuur bij een boerderij in Eext eist het Openbaar Ministerie zes jaar cel en een boete van 80.000 euro tegen een 32-jarige man uit Bergen op Zoom. Hij was volgens de officier van justitie de organisator van het lab, waar speed werd geproduceerd.

Een 31-jarige plaatsgenoot hoorde vier jaar cel tegen zich eisen. De aanklager ziet hem, net als drie andere verdachten, als een van de uitvoerders. Zelf heeft hij ontkend dat hij iets met het lab te maken heeft.

De hoofdverdachte heeft wél bekend dat hij betrokken was bij het lab, dat op 1 mei door de politie werd ontdekt. Maar de leider was hij zeker niet, vertelde hij vanochtend in de rechtbank in Assen. Wie wel, wilde hij niet zeggen. "Ik ben niet bang voor mezelf, maar ik heb wel een kind buiten lopen", aldus de 32-jarige Brabander.

De 31-jarige medeverdachte is in augustus opgepakt. Hij had regelmatig contact met de andere verdachten, bleek toen de politie hun telefoons onderzocht. Hij is naar eigen zeggen zo'n vier à vijf keer in Eext geweest, maar deed daar niks. "Volkomen ongeloofwaardig", aldus de aanklager.

Stinkende auto

Op 28 april controleerde de politie bij Hoogeveen een auto, waar de mannen van 31 en 32 jaar in zaten, samen met een 60-jarige man uit Roosendaal. Het viel de agenten op dat er een versleutelde pgp-telefoon in de auto lag en dat de auto enorm naar anijs rook. Die lucht herkenden de agenten van een drugslab.

Op 1 mei kreeg de politie via het Team Criminele Inlichtingen een tip over het lab aan de Vijzelweg in Eext. Nog dezelfde dag zette de politie er een onderzoeksteam op en gingen agenten observeren. Ze zagen drie mannen in en uit de schuur lopen. Toen een arrestatieteam het lab binnenviel, bleken de 32-jarige man uit Bergen op Zoom met twee plaatsgenoten van 30 en 21 en de 60-jarige Roosendaler aanwezig te zijn.

Ook bleek dat er via de door de politie gekraakte chatservice EncroChat veel werd gechat over het lab in Eext. De 32-jarige vermeende organisator had een account. Volgens het OM is hij vanaf 21 maart vorig jaar bezig geweest met het opzetten van het lab. In de schuur werd kant-en-klare speed gevonden en ook stoffen die nog één laatste bewerking nodig hadden.

'Naar Eext gestuurd'

De boerderij werd door de eigenaar uit Eext verhuurd, omdat hij en zijn vrouw gingen emigreren. Een 66-jarige man uit Goes, die morgen terechtstaat, huurde het pand vanaf 21 maart. "Ik ben naar Eext gestuurd", zei de hoofdverdachte uit Bergen op Zoom. Hij erkende dat hij veel regelde bij de boerderij, maar ook gewoon een uitvoerder was en niet de baas.

Uit gesprekken die hij via EncroChat met onbekend gebleven anderen voerde, blijkt volgens de officier dat hij het lab wel degelijk heeft opgezet en er snel geld aan wilde verdienen. "Hij regelde de kookketels en als er iets misging, lees je ook over zijn sturende rol. Hij geeft dan op de chat ook aan dat hij de baas is en dat anderen zijn geld verprutsen."

Handen verbrand

Op 28 april - de dag dat de politie hun auto controleerde - was er iets misgegaan tijdens het productieproces en was er een giftige damp ontsnapt. Ook vertelde de hoofdverdachte dat hij tijdens het werk een bijtende stof op zijn handen had gekregen. De politie heeft veel DNA-sporen van hem en medeverdachten in het drugslab en ook in de boerderij zelf gevonden. Op hun kleding zijn sporen van speed en chemische stoffen gevonden.

"De organisator heeft vooral voor ogen gehad dat hij snel geld wilde verdienen", aldus de officier. "Ik durf te stellen dat als hij er niet was geweest, de rest van de verdachten hier ook niet had gezeten en het lab in Eext er ook niet was geweest."

De officier benadrukte dat de aanpak van drugslabs hoge prioriteit heeft bij het OM, vanwege de gezondheidsrisico's van drugs, maar ook van de labs zelf. "Ook de maatschappelijke impact is groot. Al die labs kosten veel politiecapaciteit en veroorzaken veel overlast, omdat regelmatig drugsafval in de natuur wordt gedumpt."

Jeugdvrienden

Volgens de hoofdverdachte zijn de 31-jarige medeverdachte, met wie hij al van kinds af aan al bevriend is, en de 60-jarige man uit Roosendaal onschuldig. Over de rol van de anderen wilde hij niks zeggen.

Later vanmiddag staan de twee mannen van 21 en 30 jaar uit Bergen op Zoom terecht en morgen de mannen uit Roosendaal en Goes. De rechtbank doet op 29 april uitspraak.

