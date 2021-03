Wijkvoorzitter Rietlanden zwaait af: ‘Eigen wijkcentrum blijft grote wens’

"Eerlijk is eerlijk: de tuin mis ik wel", zegt Henry Ahlers lachend vanuit zijn nieuwe woning in appartementencomplex Croesstede in hartje Emmen. Sinds november 2019 verruilde hij met zijn vrouw Fieke de wijk Rietlanden voor zijn nieuwe stek in de binnenstad. Per 1 april snijdt Ahlers de nog laatste band met zijn oude wijk door en zwaait hij na na ruim tien jaar af als wijkvoorzitter.

Aangezien hij nu al ruim een jaar niet meer in de wijk woont, vindt hij het hoog tijd om de voorzittershamer door te geven. In Henk van der Vaart is al een geschikte opvolger gevonden. "Samen met Fieke trek ik er tegenwoordig al veel op uit met de caravan, dus die tuin is in dat opzicht wel minder belangrijk geworden. De wens om in een appartement te trekken, was er al. Dus hier zijn we."

Geen monotone huizenbouw

Een kleine twintig jaar geleden stapte Ahlers over van de wijk Bargeres naar de Rietlanden. "In 1993 kwamen we aan de Blauwe Reiger te wonen. Een prachtige vrijstaande woning, in de buurt van de Rietplas. Bovendien kent de Rietlanden meer variatie qua woningbouw dan elders in Emmen. Hier tref je geen eindeloze, monotone rijen van hetzelfde type huizen. Het is mooi wonen hier."

Elke wijk in Emmen heeft een wijkcentrum, behalve wij" Henry Ahlers - Scheidend wijkvoorzitter de Rietlanden

Na zijn pensioen bij de NAM in 2009 sluit Ahlers zich aan bij het wijkbestuur. De voornaamste reden om toe te treden is het realiseren van een wijkcentrum. "Het ontbrak in onze ogen aan een plek voor wijkactiviteiten en het lokale verenigingsleven." In de afgelopen tien jaar is daar hard aan getrokken. Uiteindelijk wordt zorgcentrum De Valkenhof aangewezen voor een kantoortje. Echt gelukkig is Ahlers daar nooit mee geweest. "Je moet die ruimte alleen al met de de gemeente, welzijnsgroep Sedna en de wijkagent delen. Er is daar altijd sprake van een zoete inval."

Ahlers haalt de vergelijking met andere wijken aan. "Elke wijk heeft een wijkcentrum, behalve wij. Ik blijf ook zeggen dat de gemeente goedkoop uit was met ons." Een eigen onderkomen blijft daarom op het verlanglijstje staan.

Rietplas

Meer succes had de Rietlanden met het opstellen van een visie voor de Rietplas in samenwerking met de buren van Parc Sandur. De aanpak van het lage waterpeil en het op de kaart zetten van de westkant als watersportgebied met hondenstrand, staan hoog op het wensenlijstje. "Dankzij de visie staat de plas bij zowel gemeente als provincie op de agenda."

De wijkvereniging pleit ook voor de komst van een horecapaviljoen langs de waterkant in de buurt van de Toermalijndreef. Momenteel staat dat op een laag pitje door corona, maar dat plan is zeker niet afgeschreven, aldus Ahlers.

Winkelcentrum

Een ander succes voor de wijkvereniging was de herinrichting van het winkelcentrum, waarbij de Jumbo en Lidl behoorlijk hebben uitgebreid. Het wijkbestuur heeft zich toen met succes ingezet voor meer parkeerplaatsen en de verplaatsing van de aangrenzende milieustraat. Verder is er uitgebreid gelobbyd voor de terugkeer van een pinautomaat na een gewelddadige plofkraak in hetzelfde winkelcentrum.

Jaarvergaderingen trekken soms maar twintig man, dat is teleurstellend weinig" Henry Ahlers - Scheidend wijkvoorzitter de Rietlanden

Verder valt er volgens Ahlers ook nog de nodige winst te boeken als het aankomt op de onderlinge verbinding van wijkbewoners. "In de afgelopen twintig jaar is mij opgevallen dat er weinig sprake is van sociale cohesie en samenhang in de Rietlanden. Misschien wel op straatniveau, maar niet echt als wijk."

Toekomst

Ahlers mist ook de betrokkenheid van inwoners als het aankomt op initiatieven om mee te denken over de toekomst van de wijk. "Jaarvergaderingen trekken soms maar twintig man. Voor een wijk met ongeveer tienduizend inwoners, bijna een vijfde van heel Emmen, is dat teleurstellend weinig."

"Er wonen hier veel jonge gezinnen, dus ik snap dat veel mensen het druk hebben met werk en gezin. Maar als we de koers willen uitstippelen wat betreft de toekomst van deze wijk, kunnen we niet zonder hun."