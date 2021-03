Tentoonstelling Molukkers in Drenthe in 2023 te zien in Drents Museum

Een voorbeeld daarvan is de vrouwenloods, de plek waar de vrouwen en kinderen van de 'inlandse' KNIL-militairen in Indonesië woonden. 'Hoe was het leven daar georganiseerd en in hoeverre week het leven in een Drents woonoord daar eigenlijk vanaf?', is een vraag die terugkomt in de tentoonstelling.

Ook wordt er aandacht besteed aan de wekenlange bootreis van Indonesië naar Nederland: wat mocht men meenemen, wat gebeurde er onderweg allemaal en hoe ging de verdeling over de woonoorden in zijn werk? Verder is ook te zien hoe Molukse jongeren de jaren 60 in Drenthe beleefden. Wat betekende de Indorock, hoeveel vrijheid gaf een eigen brommer en welke mogelijkheden bood de nieuwe tienertoer?

Molukkers in Drenthe

Op 21 maart 1951 kwamen de eerste Molukkers aan in Nederland, gisteren precies 70 jaar geleden. In dat jaar zouden er ruim 12.500 Molukkers naar Nederland komen, van wie ongeveer een vijfde in Drenthe terechtkwam. Van hen woonden zo'n 2.5000 Molukkers in Kamp Schattenberg, het voormalig doorgangskamp Westerbork.

Uiteindelijk gingen veel Molukkers in Drenthe in woonwijken in Hoogeveen, Bovensmilde en Assen wonen. De Molukse woonwijk in Assen is nog steeds de grootste van Nederland.

70 jaar geleden

Hilde Boelema en Marjolein Knol maakten voor RTV Drenthe en het Drents Archief de podcastserie Kamp Schattenberg, om stil te staan bij de komst van de eerste Molukkers naar Nederland, 70 jaar geleden. Ook is vanaf april op geheugenvandrenthe.nl een interactieve plattegrond van het kamp te zien, met verhalen en foto's van de mensen die er leefden.

De podcast Kamp Schattenberg is vanaf zondag 21 maart vier weken lang te horen in het radioprogramma Drenthe Toen van RTV Drenthe, zondagmiddag tussen 12.00-14.00 uur. Ook zijn de afleveringen te beluisteren via de websites van RTV Drenthe en het Drents Archief en in je favoriete podcastapp. Luister hier aflevering 1 terug.

Kledingwinkel Toko Tjinta Maluku in Kamp Schattenberg, 1962, door Fotobedrijf Piet Boonstra (Rechten: Groninger Archieven)

