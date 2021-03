CDA'er Agnes Mulder krijgt in Drenthe meeste voorkeursstemmen

Het aantal behaalde stemmen op alle kandidaten in de Kieskring Drenthe werd vanmorgen officieel bekendgemaakt in het stadhuis van Assen door voorzitter Marco Out van het hoofdstembureau.

Niet op eigen kracht

Om op eigen kracht in de Tweede Kamer te komen zijn rond de 17.500 voorkeursstemmen nodig. Geen enkele Drentse kandidaat lijkt dat te halen, ook niet met de stemmen uit andere kieskringen. Eline Vedder geniet als actievoerende boerin grote bekendheid in de agrarische achterban. Maar dat leidt niet tot voldoende stemmen, zoals haar dat bij de Provinciale Statenverkiezingen twee jaar geleden wel lukte.

Agnes Mulder, die al twee termijnen in de Tweede Kamer zat en nu op nummer 8 op de lijst stond, komt sowieso terug in de Tweede Kamer met de vijftien zetels die het CDA behaalde. Mark Strolenberg uit Hoogeveen staat op nummer 38 en is met 35 zetels voor de VVD dus niet rechtstreeks gekozen. Maar zijn plek in de Tweede Kamer is zo goed als zeker, doordat er kandidaten boven hem doorschuiven naar het kabinet, zodra de formatie klaar is.

'Blij met draagvlak in regio'

Mark Strolenberg, die met de leus 'Stem een liberale Drent in het Parlement' de Tweede Kamerverkiezingen inging, is blij met de 3561 stemmen die hij in Drenthe bij elkaar vergaarde. Ook al is dat maar een schijntje van wat hij nodig had om op eigen kracht in de kamer te komen.

"Die illusie heb ik ook nooit gehad, dat mij dat zou lukken. De kiesdrempel van over de 17.500 voorkeursstemmen is heel erg veel. Dan moet je in elke kieskring nogal wat scoren. Maar die ruim 3500 in Drenthe geeft toch wel aan dat ik draagvlak in de regio heb als VVD'er. Daar ben ik best blij mee. En wat ook grappig is, er waren ook 2 stemmen op mij uitgebracht op Ameland, en in Rotterdam 33. Ik heb daar geen familie zitten, ik vraag me dan af wie dat zijn. Ik zou het leuk vinden om dat te weten."

Agnes Mulder (CDA) en Mark Strolenberg (VVD) gaan naar de Tweede Kamer, als moet Strolenberg nog even wachten (Rechten: RTV Drenthe)

Strolenberg wacht rustig zijn beurt af, om straks naar de Tweede Kamer te gaan. En dat wordt pas na de kabinetsformatie duidelijk. De Hoogevener die al jaren raadslid is en ook in het waterschapsbestuur van Drents Overijsselse Delta zit, treedt dan in de voetsporen van het Drentse Kamerlid Erik Ziengs uit Assen. Ziengs zat bijna elf jaar voor de VVD in Den Haag. Na drie termijnen vond Ziengs het genoeg.

De andere Drenten

Op de landelijke kieslijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen stonden in totaal vijftien Drenten. Daaronder Assenaar Derk Evert Waalkens, als de nummer 4 van de BoerBurgerBeweging: hij kreeg 1211 stemmen in Drenthe.

Bij de PvdA stond behalve het Hoogeveens raadslid Inge Oosting, ook PvdA-Statenlid Peter Zwiers op de landelijke kieslijst. Op nummer 55 was hij goed voor 469 stemmen.

Bij de Partij voor de Dieren blijkt Siska Peeks uit Assen, nummer 31 op de lijst, een goede derde qua stemmen in deze provincie voor haar partij: ze kreeg 522 kiezers achter zich. Voor VOLT haalde Sacha ten Hove uit Emmen, die nummer 20 op de lijst stond, 395 stemmen binnen.

Bij Forum voor Democratie kreeg Statenlid Hendrikus Velzing uit Klazienaveen (nummer 29 op de kieslijst) 274 stemmen, FvD-Statenlid Johnny Bos uit Bovensmilde (op plek 38) was goed voor 93 stemmen.

Voor JA21 stond Statenfractievoorzitter Thomas Blinde uit Roden (ex-FvD) op nummer 14, hij kreeg 255 stemmen in Drenthe. Drents CU-voorzitter Gert Jan Bent uit Smilde (nummer 20) kreeg 247 stemmen, oud-VVD-wethouder Henk Matthijsse uit Assen (nummer 73) behaalde er 230, en D66-wethouder Pepijn Vemer uit Eelderwolde scoorde op plek 55 slechts 86 stemmen.

De afvallers

Ook stonden er Drenten op de landelijke kieslijst van nieuwe partijen die ook een gooi deden, maar uiteindelijk geen zetel haalden. Zoals nieuwkomer JONG met Jaron Tichelaar uit Noordscheschut als lijsttrekker. De partij voor jongeren kreeg in onze provincie 658 stemmen, waarvan 496 voor Tichelaar.

Oprecht, met windmolenactivist Jan Nieboer uit 2e Exloërmond op plek 6, behaalde in onze provincie 374 stemmen, waarvan Nieboer goed was voor 103. De Libertaire Partij (LP) had Assenaar Arnoud Kuipers op nummer 4 staan, hij haalde 29 stemmen.

Regionale kieslijsten

En dan zijn er ook nog Drentse kandidaten die alleen in de Kieskring Drenthe op de lijst stonden, als regionale lijstduwers. Voor D66 haalde Statenfractievoorzitter Anry Kleine Deters (nummer 73 op de lijst) uit Emmen 348 stemmen binnen en wethouder Bob Bergsma uit Assen (nummer 74) 176. Bij de SP kreeg de Asser wethouder Jan Broekema (nummer 42) 295 stemmen.

Bij de PvdA was regio-kandidaat Roelie Goettsch uit Assen (nummer 48 op de lijst) goed voor 275 stemmen en Mark Tuit uit Hollandscheveld (nummer 49) 119 stemmen. De hekkensluiter op nummer 50 was PvdA-Statenlid Janny Roggen uit Vries, zij kreeg de gunst van 222 kiezers.

Bij het CDA stonden er maar liefst veertien regionale kandidaten onderaan de lijst. De enige die meer dan honderd stemmen trok is CDA-gedeputeerde Henk Jumelet. Hij was goed voor 218 stemmen in Drenthe voor het CDA. Bij Code Oranje, die geen zetel in de Tweede Kamer krijgt, was Tineke Nieboer uit Roden de regionale kandidaat op nummer 7, zij kreeg 87 stemmen.

Eén bezwaar

Eén kiezer maakte vanmorgen bij het hoofdstembureau bezwaar tegen de vaststelling van de uitslag van de Kieskring Drenthe. Een Assenaar die de bekendmaking digitaal volgde, maakte bezwaar. Hij had woensdag op stembureau 35, op sportcomplex De Hoogspanning op een kandidaat gestemd, die volgens de definitieve einduitslag nul stemmen had. De bezwaarmaker wist zeker dat hij op die persoon had gestemd.

Volgens voorzitter Marco Out is de beslissing aan de Kiesraad wat er nu moet gebeuren met het bezwaarschrift, en of er een hertelling moet komen. Op het stembureau De Hoogspanning in Assen werden 865 geldige stemmen uitgebracht, één stem was blanco. Er waren 866 kiezers tot de stemming toegelaten, dus ontbreekt er toch ergens een biljet.

In totaal zijn er in Drenthe 316.079 geldige stemmen uitgebracht, 440 stemmen waren blanco, en 513 ongeldig.