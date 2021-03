FC Emmen Podcast #28: Harmonie keert terug in podcast

Natuurlijk blikt het panel terug op de wedstrijd tegen Feyenoord. Had er nu wel of niet meer ingezeten in Rotterdam? Maar het mooiste is toch wel de teruggekeerde harmonie. "Wij vinden allemaal Michael de Leeuw de beste spits voor FC Emmen", roept het panel in koor.

Gasten

Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

Dick Heuvelman (sportgeweten)

Presentatie

René Posthuma

FC Emmen Podcast 28: De harmonie keert terug in de podcast

