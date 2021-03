Het Slot van Diepstroeten sluitstuk van woonpark in Assen

De bouw van Het Slot van Diepstroeten is het sluitstuk van de woonwijk aan de oostkant van Assen, met meer dan 400 nieuwbouwwoningen. Zeven jaar geleden begon de bouw van het woonpark, dat grotendeels op het vroegere instellingsterrein van VanBoeijen is gerealiseerd.

Middeleeuws kasteel

Het Slot is een appartementengebouw met 23 verschillende koopappartementen. Het ziet eruit als een Middeleeuws kasteel, of een negentiende-eeuws landhuis, afhankelijk van de hoek waaruit mensen naar het gebouw kijken. Ondanks de historische uitstraling, is het gebouw verder gasloos en energiezuinig.

Ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen noemt de start van de bouw van Het Slot een bijzonder moment, voor zowel de kopers als voor de huidige bewoners van de woonwijk, en voor alle betrokken partijen bij Diepstroeten. Met de bouw van het gebouw is namelijk de allerlaatste fase van het woonpark ingegaan.

Het Slot van Diepstroeten moet over een jaar klaar zijn (Rechten: Van Wijnen)

Drents esdorp

Stedebouwkundige Luc Bos en architect Bauke Tuinstra van TWA-architecten hebben het woonpark samen vormgegeven. Het duo mocht de schatkist onder Het Slot begraven, als symbolisch slot van de samenwerking. Ze gaven Diepstroeten de uitstraling van een Drents esdorp met veel groen en water, omdat de woonwijk grenst aan het esdorpenlandschap van Nationaal Park Drentsche Aa.

In 1955 werd gehandicapteninstelling Hendrik van Boeijen in Assen op die locatie geopend. Er kwamen destijds 300 kinderen uit de vier noordelijke provincies met een verstandelijke beperking te wonen. Later groeide het Hendrik van Boeijenoord steeds verder. De bekende tuinarchitecte Mien Ruys verzorgde destijds de groene parken rond de woonpaviljoens. De basis van dit parkontwerp is zoveel mogelijk behouden gebleven.

Vanboeijen in noordelijk deel

Instelling Vanboeijen heeft nu in Drenthe haar bewoners over 130 locaties verspreid. Op het terrein in Assen-Oost zijn de cliënten geconcentreerd in nieuwe appartementen in het noordelijke deel. De rest van het vroegere instellingsterrein is de afgelopen jaren omgevormd tot woonwijk.

Het Slot verrijst op de hoek van de Hendrik van Boeijenlaan en de Pronkridder. Het appartementengebouw wordt naar verwachting begin volgend jaar opgeleverd. Door de bouw van Woonpark Diepstroeten moest richting Assen-Oost de nieuwe autotunnel De Maten aangelegd worden. De tunnel is vorig jaar geopend.

