Vreemde verfklodders op meubels in hotel Coevorden 'lijkt een gerichte actie'

Hotelrestaurant Kasteel Coevorden bestaat uit twee gebouwen: het kasteel zelf, waar het restaurant en de vergaderzalen gevestigd zijn, en het hotel in het oude graanpakhuis De Vlijt, zo'n 150 meter verder op aan de haven. Zaterdagochtend ontdekte manager Truus Roukema dat er in de nacht ervoor iets geks was gebeurd in het hotel.

Klodders

"Een collega en ik brachten het ontbijt voor de gasten naar het hotel, toen we in de lobby een sterke verfgeur roken", vertelt ze. Meteen zagen ze waar dat door kwam. Alle stoelen en banken op de begane grond zaten onder klodders verf. "Ik was verbaasd en geschrokken."

Roukema vermoedt dat de daders ergens tussen half 10 's avonds en half 9 's ochtends zijn binnengedrongen. Het verf hebben ze uit de kelder van het hotel gehaald. In de kelder is ook het koffiezetapparaat, dat gebruikt wordt voor bij het ontbijt in de lobby, besmeurd. De blikken verf zijn spoorloos. "Ze hebben het wel netjes gedaan", zegt de manager. "Er lag geen druppeltje verf op de grond, alleen op het koffiezetapparaat en de meubels."

Hoe de indringers zijn binnengekomen, durft het hotel niet te zeggen. "De gasten hebben gewoon een sleutel om erin en eruit te kunnen. Misschien is een deur niet goed in het slot gevallen", vraagt Roukema zich af.

Raadsel

Het hotel heeft geen idee wie er achter de actie zou kunnen zitten. Omdat het om zo'n vreemde actie gaat, waarbij niks gestolen werd, staat het hotel voor een raadsel. Roukema: "De politie bekeek de zaak en zei dat het misschien een oud-medewerker kan zijn, of een kwade gast of een leverancier, maar wij kunnen daar geen aanleiding voor bedenken. Het lijkt wel een gerichte actie."

Ook de gasten die die nacht in De Vlijt sliepen, verdenkt het hotel niet. "We hebben tijdens de eindschoonmaak op de kamers gekeken of er ergens verfresten te vinden zouden zijn en bij het uitchecken extra goed gelet op de handen, maar niks kunnen vinden. De gasten hebben zelf ook niks gezien of gehoord."

Een officieel schaderapport moet nog worden opgesteld, maar het hotel schat het bedrag op zo'n 15.000 euro. "Dat is heel vervelend, zeker in coronatijd. Dit zijn geen leuke geintjes meer", vindt de hotelmanager. Om te voorkomen dat deuren makkelijk open blijven staan, heeft het hotel extra zware deurdrangers bevestigd en is het camerasysteem vernieuwd.

Meubels naar de stort

De besmeurde banken, stoelen en het koffiezetapparaat zijn niet meer te redden: "We hebben nog geprobeerd om de vlekken met terpentine weg te poetsen, maar helaas. Voor nu liggen er lakens overheen en staan de meubels in een hoekje. Binnenkort gaan ze naar de stort."