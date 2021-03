Kernteam Zuidvelde komt met alternatieven voor zonnepark

Inwoners van Zuidvelde zijn in gesprek met de gemeente Noordenveld over een beoogd zonnepark in het dorp. Een kernteam heeft zich opgeworpen als vertegenwoordigers van de inwoners, die met alternatieven willen komen voor een park van bijna 130 hectare groot.

Na enkele bewonersbijeenkomsten bleek er weinig draagvlak te zijn voor de komst van het zonnepark, zo vertelt Bert van Halen namens het kernteam. "Later is er een eerste enquête gehouden waaruit dit nogmaals naar voren kwam. Hiermee zijn we naar de gemeente gestapt. Afgelopen week hebben we een uitgebreid gesprek met wethouder Kirsten Ipema en collega's van de gemeente gehad."

Te snel, te groot

Inmiddels is er ook een uitgebreidere enquête in omloop, die een nog duidelijker beeld moet scheppen over het draagvlak in Zuidvelde. De resultaten daarvan worden eind deze week verwacht. Van Halen noemt het in ieder geval positief dat het kernteam een goed gesprek heeft kunnen hebben met de gemeente Noordenveld. "Daarin legde wethouder Ipema het proces nog eens uit. Zij vertelde ook welke voorwaardes de gemeente stelt aan de initiatiefnemers."

Eén van die voorwaardes is dat het participatieproces goed en netjes is verlopen door de drie initiatiefnemers en Energiecoöperatie Noordseveld. "Toen wij vertelden hoe dat proces eruit heeft gezien, keek de wethouder daar best even van op", aldus Van Halen. "Wat inwoners vooral tegen de borst stuit, is dat het proces te snel gaat. Verder is het zonnepark te groot voor een gebied als dit."

Zonneladder

Ook de volgorde van het proces is wat het kernteam betreft niet goed gegaan. "Eerst hadden de initiatiefnemers moeten kijken of er draagvlak was. Het tijdig uitnodigen van betrokkenen hoort daarbij. Sommige omwonenden hebben niet eens een uitnodiging voor de eerste bewonersbijeenkomst gekregen", zegt Van Halen.

"Op de zogeheten zonneladder van de provincie Drenthe staat verder dat projecten van een omvang als deze pas op de laatste plek komen. Eerst dient er gekeken te worden naar kleinere projecten", vervolgt hij. "Denk hierbij aan zon-op-dak. De initiatiefnemers zeggen dat dit wel is gebeurd, maar dat het vol leggen van niet genoeg energie oplevert. Wij zien dat anders."

Niet tegen

Om te laten zien dat het anders kan, heeft het kernteam nu enkele alternatieven aangedragen. "Wij zijn namelijk helemaal niet tegen energieprojecten en verduurzaming", vervolgt Van Halen. "Wij willen een goede toekomst voor onze kinderen. Dan gaat het om zowel klimaat als leefomgeving. En wij denken dat je best duurzame projecten in Zuidvelde kunt opzetten, zónder het weidse landschap aan te tasten."

Het kernteam weet zich in ieder geval al gesterkt door enkele politieke partijen binnen de Noordenveldse gemeenteraad. Van Halen hoopt dan ook dat men serieus wil kijken naar de alternatieven van de inwoners. "We hoeven hier niet beter van te worden, als we er maar niet zo'n stuk op achteruitgaan."

