77-jarige aspergesteker: 'Het liefst begin ik in het donker'

De zon staat hoog aan de hemel boven het aspergeveld in Tynaarlo. Grote zwarte doeken liggen over de rijen asperges zodat ze daaronder opwarmen en sneller groeien. Tussen de doeken loopt de 77-jarige Ben Reuvers. "Je moet kijken waar de grond een beetje open begint te breken, dan weet je dat er eentje groeit die eruit kan", vertelt Reuvers.

Wit goud

Reuvers duwt zijn aspergesteker de grond in en haalt er eentje uit. "Mooi spul hé", zegt de aspergesteker terwijl hij een stuk 'wit goud' laat zien. "En het is ook nog eens heel lekker en gezond." Reuvers wilde na zijn pensioen 'iets' gaan doen, maar hoe kwam hij dan uit bij asperges steken? "Ik zocht iets buiten, in de frisse lucht. De zon schijnt hier heerlijk, wat wil je nou nog meer?"

Voordat de zon opkomt en zijn collega's er zijn, heeft de aspergesteker vaak al een paar kratjes gevuld met asperges. "Heerlijk man, vroeg beginnen. Het is ook veel beter voor de asperges. Die verkleuren door de zon. Wanneer het nog donker is zet ik een mijnwerkerslampje op mijn hoofd en kan ik los."

Het werk is fysiek best zwaar, maar daar heeft Reuvers geen boodschap aan. "Op zondag hebben we rust, de rest van de dagen is het steken. Zolang ik gezond mag blijven zal ik dit werk nog doen. Af en toe een puzzel is leuk, maar dit is veel beter."