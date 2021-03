Atleet Hendrikse mikt op Spelen van 2024: 'Dan sta ik er gewoon'

Anderhalve minuut kwam Tom Hendrikse uit Assen gisteren tekort om de olympische limiet op de marathon te halen. Hij liep als debutant in het Duitse Dresden de afstand in 2 uur en 13 minuten en de limiet staat op 2 uur 11 minuten en 30 seconden.

Maar balen doet de Drentse topsporter niet. "Je kunt het zuur noemen, maar je kunt ook zeggen dat het een fantastisch debuut is voor een 22-jarige atleet", zegt hij. "De omstandigheden waren niet bepaald ideaal. Windkracht 4, met flinke rukwinden. Dat kostte me op een gegeven moment de kop."

Hendrikse was wel naar Dresden afgereisd om een aanval te doen op die olympische limiet. Hij vertrouwde daarbij op zijn vorm én de nieuwste lichting hardloopschoenen met carbonplaat en foamlaag in de zool, waarmee op de marathon bewezen voordeel is te behalen. De Nederlander liep lange tijd goed op schema in de frisse en winderige stad in het oosten van Duitsland, maar kreeg het erg zwaar in de slotkilometers en leverde veel tijd in.

Parijs 2024

"Ik liep op een gegeven moment met twee andere atleten, maar we konden elkaar niet echt vinden", blikt hij terug. "Ik kon nog wel een rondje op kop sleuren, maar ik merkte al wel dat dat erg veel energie kostte. Ik kwam alleen te lopen en wist dat de olympische limiet er niet in zou zitten."

Zijn debuut in Dresden smaakt absoluut naar meer. Hij kijk alvast vooruit naar de volgende Spelen, die al over drie jaar op het programma staan in Parijs. "Dan sta ik er gewoon", zegt hij resoluut. "Dit belooft veel moois voor de toekomst."

