3,5 jaar cel geëist voor helpen bij drugslab in Eext

Volgens de aanklager is de rol van de mannen bijna net zo groot als die van de 31-jarige plaatsgenoot die vanochtend terechtstond. Tegen hem is vier jaar cel geëist. Alle drie waren ze zelf ook betrokken bij het maken van speed in het lab, stelt de officier. Dat blijkt volgens hem onder meer uit DNA-sporen in de schuur, waarin het lab zat en in de naastgelegen boerderij en ook uit drugssporen op hun broeken.

Bovendien blijkt uit chatgesprekken die de 32-jarige hoofdverdachte via de versleutelde berichtendienst EncroChat voerde met onbekend gebleven andere betrokkenen dat de mannen wel degelijk een rol speelden bij het productieproces. De 30-jarige man is bovendien twee nachten in de boerderij blijven slapen om het lab te bewaken, zegt de officier.

Hoofdverdachte

Tegen de hoofdverdachte, die ook uit Bergen op Zoom komt, eiste hij zes jaar cel en een boete van 80.000 euro. Die man heeft het lab volgens de aanklager opgezet om snel geld te kunnen verdienen. Hij had schulden. Voor het chemische kookproces won hij advies in bij anderen, maar hij voerde het deels zelf uit. De officier gaat ervan uit dat de andere drie mannen die vandaag terechtstonden hem erbij hielpen.

De 32-jarige man deelde de taken uit en bepaalde wie wanneer naar Eext moest komen, bleek uit gesprekken die hij via EncroChat voerde. Sinds de politie die berichtendienst, die voornamelijk werd gebruikt door criminelen, heeft gekraakt, zijn tal van misdrijven opgelost, omdat criminelen via het EncroChat openlijk communiceerden over hun bezigheden.

Zijn drie plaatsgenoten hebben ook verklaard dat de 32-jarige man de leider was, maar zelf ontkent hij dat. Hij werd naar eigen zeggen ook maar naar Eext gestuurd om het lab daar op te zetten en te runnen, in opdracht van anderen.

Verslaggever Annemiek Meijer vertelt over de rechtszaak die vandaag diende in Assen. Tekst gaat verder onder de video

Chauffeur

Het lab aan de Vijzelweg werd op 1 mei vorig jaar na een anonieme tip ontdekt. Beide verdachten die vanmiddag terechtstonden waren daar toen, samen met de hoofdverdachte en een 60-jarige man uit Roosendaal die morgen terechtstaat.

"Ik was chauffeur. In totaal heb ik drie of vier keer gereden. Ik wist niet wat er in de schuur gebeurde, maar ik had wel een vermoeden", zei de 21-jarige man tegen de rechters. Hij vertelde dat de anderen geen rijbewijs hadden en dat hij daarom taxi speelde. "Ik moest ook een keer met een busje via Hoek van Holland naar Eext rijden. Daar werden spullen in de bus gezet en die moesten wij naar Eext brengen."

'Breaking Bad'

De 30-jarige man was daarbij, verklaarde hij. "Ik moest de spullen in Eext naar binnen brengen. Pas toen kreeg ik argwaan. Het waren spullen die gebruikt worden in drugslabs. Ik herkende het uit de tv-serie Breaking Bad. In het lab heb ik verder niet geholpen. Daar ben ik wel voor gevraagd, maar dat heb ik geweigerd. Dat is hartstikke gevaarlijk. Er vallen soms doden in drugslabs."

Beide verdachten wilden naar eigen zeggen in de rechtszaal schoon schip maken. De hadden beiden geholpen om een extra zakcentje te verdienen. De officier van justitie geloofde niet dat ze helemaal eerlijk waren. Volgens hem verzwijgen de twee dat hun rol in werkelijkheid groter was, zoals uit het politieonderzoek blijkt.

De 21-jarige man werd afgelopen najaar vanwege zijn leeftijd en mogelijk wat kleinere rol onder voorwaarden vrijgelaten. De andere vier Brabanders zitten nog altijd vast. Voor de aanklager maakt het geen verschil; ook de jongste verdachte wil hij terug hebben achter de tralies.

Uitspraak: 29 april.

