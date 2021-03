Toch weer Poolse aspergestekers aan de slag bij teler in Zuidwolde

"Het is nog nooit zo onzeker geweest wat personeel betreft. De vooruitzichten in de horeca zijn niet goed, dus ik gok erop dat een aantal mensen uit de horeca weer terugkomen. Maar we zijn natuurlijk alweer een jaar verder, dus ik denk dat die mensen ander werk hebben. Scholieren komen ook weer helpen en verder is er nog een werknemer uit de reisbranche en iemand uit de zorg", zegt Weiland.

Poolse werknemers blijven nodig

Helemaal zonder Poolse medewerkers gaat de oogst niet lukken, verwacht hij. "Als back-up heb ik via uitzendbureau Abeos een optie op vier Poolse werknemers. Twee van hen hebben hier al eerder gewerkt. Verder heb ik nog wat achter de hand zodat er eventueel nog een paar extra mensen kunnen komen", aldus Weiland.

Hij kiest bewust voor een mix en niet voor het werken met alleen Poolse werknemers. "Een mix is ook prettiger voor de Poolse aspergestekers zelf. Uiteindelijk zijn we als sector afhankelijk van veel buitenlandse werknemers. We krijgen gewoon te weinig Nederlanders die het willen doen, helaas", zegt de teler.

Frisse neus halen

Alwin Santing werkt in de zorg en is net als vorig jaar van de partij. Hij heeft genoeg uren werk en voor het geld hoeft hij het ook niet te doen, maar toch komt hij weer steken. "Als ik avonddienst heb, dan kan ik in de ochtend asperges steken. Ik vind het heerlijk om in de buitenlucht te werken. En asperges is een van mijn lievelingskostjes, dat speelt ook mee. Ik vind het gewoon een heel mooi product om mee te werken", zegt Santing.

Is dat niet zwaar, werken in de zorg waar corona aan de orde van de dag is, combineren met asperges steken? "Mensen denken soms dat het zwaar werk is, maar Eric heeft het goed geregeld. We hoeven het plastic zeil bijvoorbeeld zelf niet op te tillen. En ik krijg juist energie van dit werk. Ik sta te popelen om weer te beginnen", aldus Santing.

Nog even geduld

Maar Santing moet nog even geduld hebben. Want de asperges zitten nu nog op een diepte van 20 centimeter. "Ik heb vanmiddag alweer vier telefoontjes gehad. Ik moet iedereen teleurstellen. Zoals het nu lijkt, kunnen we op zijn vroegst de eerste week van april beginnen. Maar ik denk dat we op 10 april pas echt kunnen beginnen. We zijn afhankelijk van het weer. Dat is met deze teelt zo", vertelt Weiland.

De Zuidwoldiger teler heeft gehoord dat zijn collega in Tynaarlo nu al is begonnen met oogsten. "Als je gebruik kunt maken van restwarmte van een bedrijf uit de buurt, dan is dat prima. Maar dat kan hier niet. Ik hoor dat in het buitenland de grond soms zelfs verwarmd wordt met installaties die op diesel draaien. De kiloprijs van de eerste ligt dan wel veel hoger, maar dat compenseert amper de kosten van de installatie en de diesel. Wij hebben een kostenafweging gemaakt en besloten om het niet te doen. Het is ook goed dat een seizoenproduct ook echt een seizoenproduct is", besluit Weiland.

