Fries pleidooi voor wolvenhek rondom weidegebied

Die petitie werd mede aangeboden namens elf agrarische organisaties. Betrokken partijen zien de wolf liever niet in hun buurt, vanwege gevaar voor schapen, koeien en paarden.

"De wolf in Nederland kan echt niet. Ze pakken alle dieren. Eerst zijn de schapen de klos en later ook de andere dieren", zegt Thomas Bouma van de Lammesprong in Oldeboorn tegen Omrop Fryslân. Hij wil schapenboer worden, net als zijn vader. Ze hebben nog geen wolf in hun kudde schapen gezien, al laat Bouma weten dat het wel twee keer bijna mis is gegaan.

'Meer gewicht in de schaal'

Commissaris Brok liet, nadat hij de petitie in ontvangst nam, weten dat hij het onderwerp goed wil bespreken met fractievoorzitters. "Die besluiten of ze met deze discussie verder willen", zei hij. Morgen wordt er verder vergaderd over het wolvenbeleid. De natuurorganisaties die de komst van een wolvenhek steunen willen daarmee aangeven "dat niet enkel veehouders een wolvenhek willen, maar iedereen in het buitengebied. Dat legt meer gewicht in de schaal".

Stichting Wolvenhek wil overigens geen hek rondom heel Friesland, maar alleen rondom het weidegebied. De grote natuurgebieden, het Drents-Friese Wold, het Fochteloërveen en het Lauwersmeergebied blijven buiten beschouwing. Daarmee wil de stichting voldoen aan Europese regels die bescherming van de wolf voorschrijven. Afgelopen jaar sprak een meerderheid van Provinciale Staten zich uit tegen de vestiging van de wolf in Friesland. Die motie is nooit uitgevoerd door het provinciaal bestuur, omdat de wolf nationaal en Europees een beschermde dierensoort is.

'Niet verwachten dat ze vriendjes worden'

"Wij zijn niet tegen de wolf op zichzelf, want in natuurgebieden zal hij best een goede functie hebben. Maar in het weidegebied maakt hij een slachting onder het vee", zegt een schapenhouder. "Een hek zorgt ervoor dat er geen wolf tussen de koeien, paarden of schapen kan rondscharrelen. Ik kan geen wolf tussen mijn schapen hebben. Je kunt de leeuw en het lam niet naast elkaar laten en verwachten dat ze vriendjes worden."

Lees ook: