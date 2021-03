Roners en Peizenaren lopen niet bepaald warm voor woningbouwplannen Noordenveld

Omwonenden werden online bijgepraat over de bouwplannen in Roden-Zuid (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Dat er extra woningen nodig zijn in de gemeente Noordenveld, daar is bijna iedereen het wel over eens. Om dat voor elkaar te krijgen moeten er nieuwe woonwijken verrijzen in in Peize en Roden, maar huidige inwoners die pal naast deze nieuwe wijken wonen, zijn niet bepaald laaiend enthousiast over die plannen.

Tijdens een online bijeenkomst waarin omwonenden over de plannen werden bijgepraat, werd dan ook duidelijk dat de gemeente voor een uitdaging staat.

Woningnood

"De groeiende vraag naar woningen in Noordenveld is indrukwekkend", vertelt gemeentemedewerker Kees Verschoor. "In Peize en Roden neemt de vraag naar woningen vooral toe van mensen uit de stad. Eén op de drie woningen die vorig jaar in Roden werd verkocht, ging naar mensen uit de stad. En die ontwikkeling zal nog wel even aanhouden."

En dus moeten in Roden-Zuid nieuwe woningen verrijzen waarbij de thema's wonen, sport, water en groen prominent naar voren moeten komen. Volgens Verschoor is vooral de vraag naar woningen met een tuin groot; appartementen zijn juist minder gewild. De gemeente kijkt naar bouwlocaties in het dorp, alleen er is weinig ruimte. "De spoeling wordt heel dun", benadrukt Verschoor. Dus kijkt de gemeente naar uitbreiding van het dorp.

Peize-Zuid

Naast Roden-Zuid kijkt de gemeente Noordenveld ook naar nieuwbouw in Peize-Zuid. maar ook daar staan omwonenden niet bepaald te springen om te veel nieuwe woningen. Tijdens een eerdere raadsvergadering lieten ongeruste omwonenden weten dat mensen juist in Peize willen wonen vanwege de rust, ruimte en het groen, stelde Tom Kraaij namens de belangengroep. In dat licht zou (veel) nieuwbouw in hun ogen niet logisch zijn.

"Als Peize-Zuid niet doorgaat, sluit ik niet uit dat de druk op de woningmarkt in Roden nog hoger komt te liggen", aldus Verschoor tijdens de online bijeenkomst. Naast het feit dat nieuwbouw zorgt voor de gewenste nieuwe woningen, zorgt het volgens de gemeente ook voor minder verkeersdruk in Roden. Inwoners vroegen zich af of een rondweg aan de zuidkant van het dorp een oplossing biedt voor dit probleem. De gemeente vermoedt van wel en wil de weg vanaf de Maatlanden doortrekken naar de Norgerweg.

'Geen participatie'

Nog voor de online bijeenkomst begon, liet Lijst Groen Noordenveld - fel tegenstander van de bouwplannen van de gemeente Noordenveld - weten niet mee te doen aan de gesprekken. "Raadpleging via internet is geen participatie", meende fractievoorzitter Henk Koekkoek. Ook vindt de partij de reactietermijn en de tijd die mensen hadden om zich aan te melden voor de sessies te kort.

Het grootste deel van de deelnemers die de online bijeenkomst bijwoonde, liet na afloop weten tevreden te zijn over de informatieavond. Overmorgen is er een zelfde sessie voor omwonenden die de eerste sessie gemist hebben.

Lees ook: