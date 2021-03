Shakespearetheater Diever pakt repetities weer op: 'Ontroerend om te zien'

"Het was ontroerend om te zien hoe blij de acteurs waren op de eerste repetitiedag, net pasgeboren lammetjes in de wei", vertelt regisseur Jack Nieborg. Al jarenlang regisseert hij de vertellingen van Shakespeare in Diever. Omdat het theater 75 jaar bestaat, zou het vorig jaar groots uitpakken met de dubbele voorstelling Macbeth + Comedy of Errors, maar zoals zoveel evenementen werd dat voornemen bruut afgebroken door de coronacrisis. Ook de repetities werden van de ene op de andere dag stilgelegd.

Vooruit op schema

"We waren nog zo blij dat de voorbereidingen vorig jaar als een speer gingen", herinnert Nieborg zich. "Het ging zelfs zo goed, dat we de repetities een week stillegden omdat we voorliepen op schema. Maar toen brak corona uit en daarna hebben we niet meer op het podium gestaan."

Het is heerlijk om weer de teksten te knallen" Inge Wijers

Het theater bleef leeg en stil, maar sinds deze maand komen de verhalen van de bekendste Britse schrijver ooit weer tot leven. De acteurs hadden niet veel moeite om weer in hun rol te kruipen. "Het is alsof we geen pauze hebben gehad", zegt Inge Wijers. "Het is heerlijk om de teksten weer te knallen en voor een groot deel weet je ze nog wel. En iedereen is zo enthousiast, dat helpt natuurlijk enorm."

Toch is het hier en daar wat improviseren met het houden van de anderhalve meter afstand. "Het is soms wat lastig met het doorgeven van attributen", legt Nieborg uit. "Maar dat zijn kleinigheden. Die poetsen we later wel weer weg."

Extra looppaden

Hoewel de vooruitzichten om op te treden voor een vol theater nog steeds onzeker zijn, richt het Shakespearetheater zich op augustus en begin september. Daarvoor zijn ook aanpassingen van de tribunes nodig. "We willen meer looppaden toevoegen, die we in de vorm van een soort spin met elkaar verbinden", vertelt de regisseur. "De aantallen van duizenden mensen die we gewend zijn, moeten we uit ons hoofd zetten, maar we bereiden ons voor op alle scenario's", besluit Nieborg.

