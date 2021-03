Kwartiertje vlinders tellen met een nieuwe app

Welke vlinders kom je tegen tijdens een kwartiertje wandelen? Via de nieuwe app ButterflyCount geef je je waarnemingen eenvoudig door. Deze gegevens worden gebruikt om de dagvlinders in Europa goed in kaart te brengen.

Over een week of twee is het overwinteren voor de meeste vlinders voorbij en komen er heel wat vlinders uit de pop tevoorschijn. Maar ook nu al zie je af en toe een vlinder vliegen. Welke vlinder het is, en waar die vliegt, dat zijn gegevens die de Vlinderstichting goed kan gebruiken.

Kwartiertje vlinders kijken

Er zijn grote zorgen over de vlinders, het aantal vlinders gaat al jaren achteruit. Om zoveel mogelijk te weten te komen over dagvlinders worden in heel Europa waarnemingen verzameld via ButterflyCount. De app is te downloaden in de app stores.

Meedoen gaat bij voorkeur met een kwartiertje buiten zijn, het liefst op een zonnig moment, bijvoorbeeld tijdens een wandelingetje. Zet de app aan en meldt welke vlinders je ziet op een open plek in het bos, op een veldje of gewoon in de tuin. Alle gegevens bij elkaar worden gebruikt om Europese dagvlindertrends te berekenen. Aan de hand daarvan kunnen maatregelen genomen worden voor de bescherming van vlinders.

Er komen in Nederland nog 53 soorten dagvlinders voor. Van sommige van die dagvlinders, zoals het pimpernelblauwtje, leeft nog maar één populatie in Nederland. In de afgelopen jaren zijn zeventien soorten vlinders definitief uit Nederland verdwenen.

Wolk van vlinders is verdwenen

Joop Verburg van de Vlindertuin in Zuidwolde ziet een enorme daling van het aantal vlinders in de tuin. Hij heeft zijn waarnemingen van de afgelopen twintig jaar geanalyseerd en kwam uit op een bedroevende neergaande lijn. In zijn Natuurspotter-blog schrijft hij: 'De eerste jaren zag ik op topdagen wel zo'n 200 vlinders tegelijk in de Vlindertuin rond dwarrelen. Mijn vrouw zegt vaak: "In die tijd was er een wolk van vlinders om je heen". De laatste jaren moeten we genoegen nemen met maximaal 10 á 15 dagvlinders tegelijk. Dat betekent een trendmatige afname van 95 procent.'

