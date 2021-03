Vaccinatielocatie Hoogeveen opent 12 april voor het eerst

GGD Drenthe en de gemeente Hoogeveen kwamen uit bij de locatie aan De Vos van Steenwijklaan vanwege de goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid voor bezoekers van de locatie.

In dit kantoorpand in Hoogeveen wordt vanaf 12 april gevaccineerd (Rechten: Google Streetview)

"Het openen van een nieuwe vaccinatielocatie is afhankelijk van de hoeveelheid vaccins die we krijgen aangeleverd. Ons uitgangspunt is dat wanneer het kan, we zo dicht mogelijk in de buurt van inwoners willen vaccineren", licht COVID-manager Marjon Feenstra van GGD Drenthe de keuze voor Hoogeveen toe. Er wordt ook alvast verder gekeken, zegt ze. "We richten daarom ook in Meppel alvast een vaccinatielocatie in. We zijn voorbereid."

Coronateststraat

Dat Hoogeveen een vaccinatielocatie krijgt aan De Vos van Steenwijklaan heeft overigens geen gevolgen voor de coronateststraat aan de Parmentierstraat 2. Die blijft gewoon op dezelfde plek.

Lees ook: