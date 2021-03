Thuiskompas jaar na lancering tevreden, maar ziet ook verbeterpunten

Thuiskompas, een website waarop woningzoekenden in Drenthe een huurwoning kunnen vinden, wordt door 64 procent van de gebruikers gezien als een gebruiksvriendelijk platform. Dat is naar voren gekomen uit een onderzoek onder elfduizend woningzoekers. In Thuiskompas zijn acht Drentse woningcorporaties verenigd, waardoor gebruikers op één plek toegang hebben tot 70.500 huurhuizen.

Het onderzoek naar de bekendheid en ervaringen met Thuiskompas vond eind vorig jaar plaats. Daaruit kwam ook naar voren dat gebruikers van de website makkelijk vinden wat zij zoeken en werd het huizenaanbod als overzichtelijk bestempeld. Toch waren er ook nog verbeterpunten, laat woordvoerder Bert Moormann weten.

Verbeterpunten

"Zo weet nog niet iedereen dat een inschrijving bij Thuiskompas gratis is. Ook zijn er handige functies die nog niet iedereen kent, zoals het tipbericht. Wie dit instelt krijgt automatisch woningopties in de mailbox die passen bij hun wensen. Een ander verbeterpunt is dat 28 procent van de mensen niet duidelijk vond met welke vragen ze waar terecht konden. Met die verbeterpunten gaan we dit jaar aan de slag."

Naast het onderzoek onder woningzoekenden liet Thuiskompas ook uitzoeken hoe bekend het platform een jaar na de lancering is onder Drenten in het algemeen. Bij dertig procent van de ondervraagden in onze provincie ging een belletje rinkelen bij de naam Thuiskompas, zo bleek. "Na zes maanden een heel mooi resultaat, maar we willen dat iedereen die in aanmerking komt voor een sociaal huurhuis weet dat je je daarvoor gratis bij ons kunt inschrijven. Ook hier gaan we gericht op inzetten" aldus Moormann.

Initiatief

Thuiskompas is een initiatief van Actium, De Volmacht, Domesta, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woonconcept en Woonservice en hun twaalf huurdersorganisaties.

Lees ook: