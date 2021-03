Tot drie jaar cel geëist tegen ‘tuinman’ en huurder drugslab-boerderij Eext

Het lab in de boerderij in Eext (Rechten: Persbureau Meter)

"Ik heb me nog nooit zo vaak voorgelogen gevoeld als in deze zaak. Dit is een geval van drie verhoren, 26 verklaringen." De officier van justitie wond er geen doekjes om vanmiddag: de man die de boerderij in Eext huurde, waar op 1 mei een drugslab werd gevonden, liegt volgens hem aan één stuk door.

Voor zijn rol bij het grote drugslab waar speed werd gemaakt, eist de aanklager anderhalf jaar cel en een boete van 20.000 euro tegen de 66-jarige man uit Goes. Hij erkende in de rechtszaal in Assen wel dat hij tijdens de verhoren bij de politie veel had gelogen, maar zei dat hij vandaag echt de waarheid sprak. Ook de rechters lieten duidelijk blijken dat ze moeite hadden dat te geloven.

Tuinman

Tegelijk met hem stond een 60-jarige man uit Roosendaal terecht, één van de verdachten die op 1 mei bij het lab werd aangehouden samen met onder meer de hoofdverdachte uit Bergen op Zoom. De Roosendaler hield vol dat hij er alleen kwam om de tuin te doen en niks wist van het drugslab.

Ook dat gelooft de officier van justitie niet. Uit chemische sporen op zijn kleding, maar ook uit telefoongegevens en informatie uit chatgesprekken blijkt dat zijn rol groter was, zegt de aanklager. "Hij is fysiek gezien een zwakke man en dat wisten de anderen. Dan zou het raar zijn dat hij die grote tuin moest doen."

Het observatieteam van de politie dat op na een anonieme tip naar de boerderij aan de Vijzelweg ging, zag de 60-jarige man ook de schuur waar het lab stond ingaan. Hij moest weten dat er een chemisch lab was, zei de officier. "Ik ben er zelf geweest en als je de deuren opendeed, kwamen de giftige dampen je al tegemoet."

Van Goes naar Eext

De huurder uit Goes hield ook vol dat hij van niks wist. Hij had de boerderij vanaf 21 maart vorig jaar gehuurd van een stel uit Eext dat wilde emigreren. Aan hen had hij verteld dat hij er met zijn vriendin wilde gaan wonen. Dat hij thuis een vrouw had, zei hij er niet bij.

Zijn vrouw wist nergens vanaf, bleek na zijn aanhouding. De vrouw die hij aan de eigenaren van de boerderij had voorgesteld als zijn vriendin, verklaarde later bij de politie dat ze dat helemaal niet was.

De Zeeuw is vastgoedondernemer en kreeg na de corona-uitbraak financiële problemen. Dat was de reden dat hij toch niet zelf in Eext is gaan wonen, vertelde hij de rechters. De schuur verhuurde hij onder. Aan wie wilde hij vanwege zijn eigen veiligheid niet zeggen.

'Alle schaamte voorbij'

Bij de politie vertelde hij in eerste instantie dat hij de schuur aan een Poolse man had verhuurd. Ook deed hij zich tegenover de andere verdachten wel eens voor als de eigenaar van het pand en gebruikte hij zijn naam, ontdekte de politie. "De manier waarop hij onschuldige mensen erbij betrekt en voor de bus gooit, is werkelijk alle schaamte voorbij", aldus de officier.

Uit politieonderzoek bleek al snel dat de Pool en de huiseigenaar uit Eext niks met het drugslab te maken hadden. Wel had de man uit Goes veelvuldig telefonisch contact met meerdere verdachten en bleek uit gesprekken van de hoofdverdachte op de gekraakte berichtendienst EncroChat dat hij betrokken was bij het lab.

'Planten water geven'

Ook bleek uit zijn telefoongegevens dat hij regelmatig bij de boerderij in Eext was als er ook andere verdachten waren. Maar de man hield vol dat hij er nooit iemand had gezien. "Ik kwam alleen om de plantjes water te geven", aldus de Zeeuw. Hij kende naar eigen zeggen alleen de tuinman.

Op 1 mei was hij ook op weg naar Eext, ontdekte de politie aan de hand van telefoonmasten, waar zijn mobieltje contact mee maakte. Toch kwam hij er niet aan. Hij was teruggereden, omdat hij problemen had met zijn auto, vertelde de Zeeuw.

Dat hij ervoor koos 300 kilometer terug te rijden in plaats van verder te rijden naar Eext, ging er bij de rechters moeilijk in. "Het stond er die avond blauw van de politie. Dat heeft meneer waarschijnlijk gezien en toen is hij weggereden", reageerde de officier.

Andere verdachten

De 32-jarige hoofdverdachte uit Bergen op Zoom heeft verteld dat hij de huurder wel degelijk kende en regelmatig zag. Tegen hem eiste de aanklager gisteren zes jaar cel en 80.000 euro boete. Tegen drie andere verdachten uit Bergen op Zoom eiste de officier straffen tot vier jaar cel. Op 29 april doet de rechtbank uitspraak. (ADP)



Lees ook: