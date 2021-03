Corona: 189 nieuwe besmettingen in Drenthe

Het gemiddelde van de laatste zeven dagen, inclusief vandaag, ligt in onze provincie op 181 besmettingen per dag.

De meeste besmettingen kwamen het afgelopen etmaal uit de gemeente Emmen (66), gevolgd door Hoogeveen (27) en Assen (25). Verder zijn er drie patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Zij komen uit de gemeenten Emmen (2) en Meppel (1). Ook is één patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De patiënt kwam uit de gemeente Assen.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 23-03-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1052 (+7) 5 20 Assen 2644 (+25) 45 14 (+1) Borger-Odoorn 1187 (+8) 23 14 Coevorden 2299 (+12) 49 27 Emmen 6824 (+66) 114 (+2) 68 Hoogeveen 3571 (+27) 63 40 Meppel 1659 (+10) 22 (+1) 24 Midden-Drenthe 1519 (+5) 27 27 Noordenveld 1209 (+14) 22 25 Tynaarlo 1182 (+5) 17 20 Westerveld 683 (+3) 12 19 De Wolden 1356 (+7) 28 22 Onbekend 56 0 0

In Drenthe zijn er sinds het begin van de coronacrisis 25.241 besmettingen, 427 ziekenhuisopnames en 320 overlijdens vanwege het coronavirus vastgesteld.

Ziekenhuizen Drenthe

Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) liggen er vandaag elf patiënten met (een verdenking van) covid-19 op een ic-bed in de Drentse ziekenhuizen. Dat waren er vrijdag nog acht en precies een week geleden nog zeven.

Ook liggen er vandaag 21 patiënten met (een verdenking van) covid-19 op een niet-ic-bed in Drenthe. Dat waren er vrijdag 27 en precies een week geleden 24.

Landelijke cijfers

Landelijk is het aantal nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal voor de tweede dag op rij gedaald. Het RIVM telde tussen maandagochtend en dinsdagochtend 5636 positieve tests, 682 minder dan een dag eerder.

Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen lager. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 6572 besmettingen per etmaal.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 49. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Gisteren werden 15 overlijdens geregistreerd.

Ziekenhuizen landelijk

Ziekenhuizen behandelen weer iets meer coronapatiënten. Het aantal opgenomen mensen is met vijf gestegen naar 2198, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste niveau sinds begin februari.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1575 mensen vanwege covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twintig meer dan gisteren. Sinds zaterdag is het totaalaantal patiënten op die vleugels met 130 gestegen.

Het aantal coronapatiënten op de ic's daalde wel iets, van 638 naar 623. Het is wel de vierde dag op rij dat het aantal ic-patiënten boven de 600 uitkomt. Daarvoor ging het ongeveer twee weken lang heen en weer tussen de 550 en 600, en de maand daarvoor schommelde het aantal tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 314 coronapatiënten nieuw opgenomen op de ic's en verpleegafdelingen. In de afgelopen zeven dagen zijn 1825 nieuwe patiënten in een ziekenhuis beland, gemiddeld bijna 261 per dag. Dat is de hoogste instroom sinds 11 januari.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal, dat de mate van besmettingen aangeeft, is verder gestegen, van 1,06 op 1 maart naar 1,11 op 8 maart. Een reproductiegetal van 1,11 betekent dat 100 mensen met het coronavirus samen 111 andere mensen besmetten.