Man uit Altena cel in voor heling en diefstal

Via de digitale handelssite Marktplaats kwamen de agenten in december bij de man terecht. Rondom de woning stonden buitenboordmotoren, boten, trailers en een aanhangwagen. Ook had de man een scooter in zijn bezit waarvan het framenummer was weggepoetst. Het viel de agenten op dat zij veel dure merkschoenen en -kleding, dure keukenapparatuur en een jacuzzi in de woning zagen. In de kamer stond een bord vol drugs. Open en bloot te midden van de drie jonge kinderen van de verdachte.

Niet actief bij de beroving in Roden

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden zestien maanden cel tegen de man. De rechter kwam tot een lagere straf, omdat de man van enkele feiten vrij werd gesproken. De rechter vond niet bewezen dat de man een actieve rol had in een afpersing op 30 oktober in Roden. Het slachtoffer moest onder bedreiging zijn jas en tas afstaan. De buit lag in de woning van de man in Alteveer. De rechter vond in dit geval heling bewezen.

Heler even erg als steler

De rechter noemde het gedrag van de 36-jarige laakbaar. "Door te helen draagt hij bij in het in stand houden van vermogensdelicten. Een heler is even erg als een steler", zei de rechter. De man heeft op illegale wijze ruim 16.300 euro verdiend, die hij moet terugbetalen. Voor het rijden zonder een geldig rijbewijs kreeg de man een rijontzegging van acht maanden opgelegd.

