‘Er moeten duizenden woningen in Emmen bij voor ouderen’

Volgens het rapport van Springco vindt er een behoorlijk daling plaats van het aantal inwoners tot 2050 in de gemeente Emmen. De teller staat nu nog op rond de 107.000. Over dertig jaar ligt dat getal nog net boven de 100.000.

Vergrijzing gaat hard

De aantallen lopen bij elk type huishouden en leeftijdsgroep dan ook terug. Op eentje na dan: de 75-plussers. Deze leeftijdsgroep verdubbelt in de komende dertig jaar naar bijna 20.000 personen en dat vraagt de aandacht van de gemeente, aldus Otter.

"De vergrijzing gaat bij ons een keer zo hard, aangezien we ook veel jongeren zien wegtrekken. De logica schrijft voor dat deze ouderen op een gegeven moment liever een appartement of iets kleiners willen betrekken. Je ziet nu al dat steeds meer ouderen zich melden bij de sociale huur."

Doorstroming stokt

Op termijn kan er daarom een probleem ontstaan voor jongeren en starters die ook op zoek zijn naar geschikte woonruimte. Die raken in de knel als de groeiende groep ouderen straks steeds meer voor hun geschikte woningen wegkapen.

Otter: "Het probleem dat ontstaat is dat de doorstroming op de lokale woningmarkt stokt." Daarom is het van belang om vooral voor de ouderen geschikte woonruimte te realiseren om die dreigende trend af te weren.

Aan de ene kant voorziet de markt in deze behoefte. "Veel ontwikkelaars die zich bij ons melden doen aanvragen voor seniorencomplexen in de gehele gemeente. Van Weiteveen tot Nieuw-Weerdinge."

Wethouder Jisse Otter. (Rechten: Gemeente Emmen)

Het bruist van de woningbouwplannen, aldus Otter: een Knarrenhof bij Emmermeer, woontorens aan de Kapelstraat en de Middenhaag, de gerealiseerde Hondsrugtoren aan de Weerdingerstraat, de bouw van een appartementencomplex aan de Westerstraat, de verbouw naar woningen van het oude Belastingkantoor en de nieuwbouw van ongeveer 70 woningen aan de Meridiaan in Klazienaveen.

"De komende jaren komen er nog ruim 1600 woningen bij. Er gebeurt dus van alles, maar je vangt er niet alles mee op, nee."

Inbreiding en sanering

Nieuwbouw alleen is niet het antwoord. De gemeente zit niet meer ruim in de woningbouwkavels en er worden geen nieuwe weilanden meer omgeploegd, vertelt de wethouder erbij. "Inbreiding en sanering van de bestaande woningvoorraad is leidend hier."

De woningbouwcorporaties kunnen ook een rol van betekenis spelen, vervolgt de wethouder. "Zij zijn volop bezig met het aanpassen en levensloopbestendig maken van een deel van hun woningen. Denk ook aan het opsplitsen van grotere woningen naar kleinere appartementen."

Winkel- naar woonruimte

Een andere kans biedt de transformatie van winkel- naar woonruimte. De gemeente Emmen zette een aantal jaren geleden in op het compacter maken van het Emmer winkelcentrum om onder meer leegstand en verpaupering tegen te gaan. "Nog steeds hebben we te veel winkelmeters. Inmiddels is 7000 vierkante meter getransformeerd naar woonruimte."

Ook kampt het stadshart nog met een leegstand van 20.000 vierkante meter. "Of we daar woningen van kunnen maken, ligt deels aan de bereidheid van de pandeigenaren. Maar alles kan in principe in aanmerking komen. Neem bijvoorbeeld het voormalige V&D-pand of het winkelblok tussen het Mondriaanplein en het Raadhuisplein."

Aan de Westerstraat is de bouw van een appartementencomplex begonnen. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Voor wat betreft de komst van meer jongeren en starters naar het centrum van Emmen ziet Otter niet veel mogelijkheden. "Jonge gezinnen op de Weiert zie ik bijvoorbeeld niet snel gebeuren. Bovendien moet je in dat geval ook op zoek naar mogelijke parkeerruimte. Ik denk dat het makkelijker is om woningen voor studenten te creëren."

Otter wijst wel op de komst van ongeveer 116 woningen op de Klokkenslag (voormalige locatie van middelbare school De Dissel) als kans voor starters en jonge gezinnen in hartje Emmen. Ontwikkelaar Peter van Dijk en woningbouwcorporatie Lefier willen daar een combinatie van huur- en koopwoningen realiseren.

Er zijn nog meer woningbouwcomplexen gepland op de Klokkenslag, vertelt Otter. Maar ook aan de overkant, pal naast het in aanbouw zijnde complex Heldenhof.

Overschot koopwoningen

Tegelijkertijd ontstaat er door de krimp op termijn een overschot aan vrijstaande koophuizen tot drie ton, waar nu vooral kleine gezinnen van buiten de gemeente gaan wonen. Maar dat loopt naar verwachting ook verder af.

Otter blijft echter positief. "Ik zeg altijd: de wal keert uiteindelijk het schip. Als we daadwerkelijk krimpen, leidt het groeiend overschot aan woningen tot lagere huizenprijzen. In het westen van het land verkopen mensen momenteel hun tussenwoninkje voor vijf ton en kopen er hier een paleis voor terug. Als dat prijsverschil zo groot blijft, dan trekt dat ook weer mensen aan. Het lost zich zo deels vanzelf op."