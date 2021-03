Taakstraf voor knallen met verboden wapens in Zeijen

De politie kwam de mannen in september op het spoor na een melding over een zwarte Polo in Assen waaruit werd geschoten. De agenten spotten de wagen uiteindelijk op een afgelegen terrein in Zeijen. Vlak bij de auto waren drie mannen uit Eelde en Groningen aan het schieten met de balletjes- en alarmpistolen. De wapens hadden zij kort daarvoor in Duitsland gekocht.

Bagatelliseren

Twee van hen stonden vandaag terecht, de derde verdachte uit Eelde (24) moet later voor de rechter verschijnen. De man uit Groningen probeerde zijn rol te verkleinen door te zeggen dat hij niet bij de aanschaf van de verboden wapens aanwezig is geweest. Maar dat maakte volgens de rechters niets uit. Hij heeft meegedaan met het schieten en daarmee een verboden wapen in handen gehad.

Adolescentenstrafrecht

Op het in het bezit hebben van dergelijke wapens staan celstraffen van enkele maanden. De rechter hield rekening met de jeugdige ontwikkeling van deze verdachten en paste het adolescentenstrafrecht toe. Dit betekent een mildere afstraffen waarbij de nadruk ligt op de pedagogische beïnvloeding. De jongemannen waren niet eerder met justitie in aanraking geweest.