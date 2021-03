Aa en Hunze wil winkeliers regie geven over opening op zondagen

Ondernemers in de gemeente Aa en Hunze mogen in de toekomst mogelijk zelf bepalen of zij hun winkel open willen doen op zon- en feestdagen. Het college van burgemeester en wethouders wil winkeliers de regie geven en legt dat voorstel volgende maand voor aan de gemeenteraad.

Op dit moment volgt Aa en Hunze de regels uit de Winkeltijdenwet. Dat wil zeggen dat winkels in de gemeente nu op zon- en feestdagen dicht moeten zijn. Gemeenten mogen zelf regelen of zij de winkeliers vrijstelling geven van de regels uit de Winkeltijdenwet. Op dit moment mogen winkels in Aa en Hunze alleen op koopzondagen open.

Ondernemers willen open

Uit enquêtes van de gemeente onder ondernemersclubs en dorpsbelangenverenigingen blijkt dat ondernemers graag zelf willen bepalen over het wel of niet openen van hun winkels op zon- en feestdagen. Door de huidige regels gaan potentiële klanten volgens de ondernemers nu op zondag winkelen in gemeenten waar de winkels wel iedere zondag open zijn. Ook is er volgens hen scheefgroei ontstaan, doordat winkels van tankstations en campingwinkels wel op zondag open mogen zijn. Ook een aantal supermarkten is op zondag open.

Wethouder Bas Luinge (VVD) wil een einde maken aan de ongelijke situatie in de gemeente. Tijdens de coronacrisis is de gemeente al soepel omgesprongen met de winkeltijdenregels en dat is goed bevallen. "Minder regels betekent minder kosten en meer vrijheid voor de ondernemers om aan de wensen van hun klanten tegemoet te komen. Ondernemers en inwoners zorgen er samen voor dat er geen overlast ontstaat, dat is de afgelopen periode ook gebleken", zegt Luinge.

De gemeenteraad buigt zich op 15 april over het voorstel. Op 29 april neemt de raad een besluit over verruiming van de winkeltijden.