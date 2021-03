Avondklok gaat volgende week uur later in, maatregelen drie weken langer

De avondklok blijft, maar gaat per 31 maart wel een uur later in. De overige maatregelen om de bestrijding van het coronavirus in te perken worden verlengd met drie weken: tot 20 april.

Dat betekent dat terrassen gesloten blijven en dat het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs nog niet fysiek plaats kunnen vinden. Dat hebben demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond bekendgemaakt. Op 13 april is er een nieuwe persconferentie.

Het demissionaire kabinet volgt met het later laten ingaan van de avondklok het advies op van burgemeesters en politie. Die hadden aangedrongen om na het ingaan van de zomertijd de tijden van de avondklok aan te passen om beter te kunnen handhaven. Volgens Rutte heeft de avondklok nog steeds effect, ook al is dat minder omdat die later ingaat.

Vakantie

Het huidige reisadvies wordt verlengd tot zaterdag 15 mei. Voor de meivakantie gaf Rutte daarom het dringende advies: "Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland." Voor de zomer heeft hij goede hoop dat er meer kan. "Dat is belangrijk voor mensen die op vakantie willen en voor de hele reisbranche." Het reisadvies voor de zomer komt volgens Rutte 'zo snel mogelijk'.

De Jonge schetste de vaccinatieroute: "Begin juli als zomervakantie begint, kan iedereen die dat wil, zijn gevaccineerd."

Versoepelingen

Op een uurtje avondklok minder na, konden er volgens Rutte niet meer versoepelingen doorgevoerd worden. Alle coronacijfers vallen 'gewoon tegen', zegt hij. "De besmettingscijfers zijn flink omhoog gegaan, in ziekenhuizen zien we meer coronapatiënten en het R-getal ligt duidelijk boven de 1." Volgens Rutte houden steeds minder Nederlanders zich aan de basisregels. "Dat is begrijpelijk en menselijk, maar ook een belangrijke reden waarom die laatste meters zo ongelofelijk moeilijk zijn." Hij riep daarom nogmaals op om thuis te blijven met klachten en te testen.

Meer sneltesten moeten in de loop van april meer mogelijk maken. De Jonge verwacht dat het hoger onderwijs vanaf 26 april één dag in de week fysiek onderwijs kan geven, als er met sneltesten gewerkt kan worden. Hetzelfde geldt voor bedrijven. In mei moet er zoveel getest worden dat ook evenementen weer mogelijk zijn, daarvoor worden extra teststraten opgezet.

Lees ook: