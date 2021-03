Natuurbad de Zandpol schaft extra camera's aan na verwoestende brand

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een crowdfundingsactie die opgezet is door twee vaste gasten. Daar kwam ruim 22.000 euro mee binnen. "We zijn blij met de mensen die achter ons staan en gedoneerd hebben. En dat zijn niet alleen de inwoners van Nieuw-Amsterdam, Veenoord of Schoonebeek", vertelt bestuurslid Henk van der Horst.

Met het geld kan de brug worden vernieuwd. "Daar is de EMCO-groep uit Emmen nu druk mee bezig. De nieuwe liggers liggen er al op. Dus ik denk dat we 'm eind volgende week wel klaar hebben."

De door brand verwoestte brug (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Zonder de crowdfundingsactie was het moeilijk geweest om alles zo goed en mooi te herstellen, denkt Van der Horst. Want de brug alleen al kost zo'n 15.000 euro. De stichting is volledig afhankelijk van sponsoren, giften en donaties en kan dat bedrag sowieso niet zelf ophoesten. Ook wordt er nog met de gemeente Emmen gesproken binnenkort.

"Met het extra opgehaalde geld willen we graag de camera's moderniseren. En dan ook zicht op het hele bad krijgen. Dan gebeurt dit hopelijk niet weer."

Vandalisme

Politie-onderzoek naar de brandstichting van de brug, heeft tot niets geleid. "Ja, dan is het donker en dat is voor de camera die we nu hebben ook lastig", verzucht Van der Horst.

Het bad wordt al jaren geteisterd door vandalen. "Dan is het weer een vuilnisemmer die gesloopt is. Of iets anders in brand. En nu dit. Het is net of die lui niet zonder vuur kunnen."

De brug is volgende week klaar, de installateur van de camera's is vanmiddag langs geweest en dus hoopt Van der Horst op een einde van een tijdperk van vernielingen. "En dan op naar een mooie zomer."

