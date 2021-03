Profielschets nieuwe burgemeester Coevorden vastgesteld

Een commissie bestaande uit de fractievoorzitters van de partijen heeft de profielschets opgesteld, met behulp van inwoners en organisaties waarmee de burgemeester veel samenwerkt. Daarin kwam onder meer naar voren dat de nieuwe burgemeester van Coevorden creatief moet denken, energiek is en verrassende verbindingen kan leggen.

Niet zomaar een sollicitatieprocedure

De commissaris van de Koning maakte duidelijk dat het niet zomaar een sollicitatieprocedure is. "De huidige burgemeester heeft een grote staat van dienst", doelt Klijnsma op Bert Bouwmeester, die de ambtsketting al sinds 2004 draagt. "De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is dus wel een ding. Dat moet in vertrouwen behandeld worden."

Daarbij benadrukte Klijnsma dat het essentieel is om zoveel mogelijk fysiek met de kandidaten te praten, ondanks de coronapandemie. "Zo krijg je een beter beeld. Het is fijn om iemand tegenover je te hebben, in plaats van via een scherm."

Vragen aan de gemeenteraad

Voorafgaand aan de overhandiging legde Klijnsma de raadsleden enkele vragen voor over de opgestelde profielschets, om met de antwoorden een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het type kandidaat dat de gemeenteraad zoekt.

"Dat is ook in het belang van potentiële kandidaten", aldus Klijnsma. "Die kijken misschien nu wel mee. Ik krijg straks alle sollicitatiebrieven en in de schifting is het goed om te weten hoe de raad erover denkt."

Verbindend besturen

De term 'verbindend besturen' kwam meteen aan bod en Klijnsma wilde weten wat die voor de functie van burgemeester betekent. "We vinden het belangrijk om verder te kijken dan vanuit het torentje in het gemeentehuis", stelt Margriet Fissering, voorzitter van de vertrouwenscommissie en fractievoorzitter van VVD. "Inwoners betrekken bij het besturen is kenmerkend voor Coevorden. Dat wil niet zeggen dat mensen altijd hun zin krijgen, maar belangen worden wel afgewogen. We doen het met elkaar."

Pragmatische cultuur met een stevig politiek debat

In de profielschets staat de zin 'De samenwerking tussen de gemeenteraad en het college kenmerkt zich door een pragmatische cultuur met een stevig politiek debat als dat nodig is'. Klijnsma vroeg de raadsleden om toelichting daarop. Joop Slom (PvdA): "Pragmatisme laat zich zien doordat raad zich niet verliest in oneindige discussies. We vatten de koe bij de hoorns."

"Stevige onderwerpen zijn bijvoorbeeld tariefdifferentiatie, afvalinzamelingstarieven en de onroerende zakenbelasting. Als het om geld gaat wordt het wat spannender", vertelde Slomp.

Sandra Katerbarg (CDA) voegde daar de her- of verbouw van middelbare school De Nieuwe Veste aan toe: "Dat is een langlopend onderwerp waar de nieuwe burgemeester nog veel mee te maken zal krijgen." Volgens Henk Bouwers (PPC) geldt hetzelfde voor het centrumplan.

Irene Driehuis (PAC) gaf aan dat het voor de raadsleden fijn is dat ze vaak bij de start van beslissingen door het college worden geïnformeerd en meegenomen: "Dat is uniek en hier is dat al redelijk ingeburgerd."

Haar partijgenoot Jerry Stoker zei dat de nieuwe burgemeester rekening moet houden dat er geen klassieke coalitie/oppositie-sfeer heerst. "Er zijn niet altijd moties nodig om samen beslissingen te maken. Dat kenmerkt de cultuur van deze raad."

Geen ambtswoning

Toen Klijnsma de raad uitdaagde en vroeg om zaken te noemen wat een eventuele kandidaat zou kunnen afschrikken, noemde burgemeester Bouwmeester gekscherend dat er geen ambtswoning is. "Maar een burgemeester moet natuurlijk wel in de gemeente zelf gaan wonen", reageerde Klijnsma.

Andere belangrijke eigenschappen die door de raad benoemd werden, zijn zichtbaarheid in de hele gemeente, kennis van openbaar bestuur en bij voorkeur een gevoel voor de Nedersaksische taal. Of de nieuwe burgemeester een man of vrouw is, maakt de raad niet uit.

'Bofkont'

De vacature staat officieel vanaf donderdag open en bij de formele overhandiging van de profielschets had Jetta Klijnsma nog een boodschap voor sollicitanten: "Wie hier burgemeester wordt, is een bofkont, want Coevorden is een prachtige gemeente."

