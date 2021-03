Oudste kinderen van Ruinerwold doen op tv hun verhaal

Documentairemaakster Jessica Villerius vertelde over de kinderen in het programma De Vooravond. "De druk van de pers, zowel uit binnen- als buitenland was zo groot, dat de kinderen een manier hebben gezocht om hun verhaal te doen." Er is gedacht aan persconferenties, talkshows, interviews, maar uiteindelijk werd het een documentaire.

Goed over nagedacht

Het is het verhaal van de oudste drie kinderen die al eerder het gezin zijn ontvlucht, en de zoon die zich in het café in Ruinerwold meldde waardoor het bestaan van het gezin aan het licht kwam.

De kinderen zijn jarenlang van hun vrijheid beroofd, mishandeld en de twee oudste kinderen zouden slachtoffer zijn van seksueel misbruik. De vier zijn teleurgesteld dat hun vader niet wordt berecht voor wat zij zijn gruweldaden noemen.

Ze hebben goed nagedacht over hun stap in de schijnwerpers, die ze zetten met het maken van de documentaireserie.

"Natuurlijk is er altijd twijfel onderweg, en die storm van aandacht bleef ook maar gaan", vertelt Villerius. "Uiteindelijk zetten ze door. Deze situatie is ontstaan omdat het zo schimmig was en onder de radar bleef. Omdat er niet over gesproken mocht worden. Dat willen de kinderen doorbreken."

Daarbij willen ze min of meer als voorbeeld dienen. "Voor ons helpt het niet meer, was hun gedachte, maar voor andere mensen in zo'n situatie van huiselijk geweld misschien wel. Het moet uit de schimmigheid om dit te doorbreken", verklaart Villerius de redenering van de vier kinderen.

Loyaliteit en schuldgevoel

De kinderen hebben volgens de documentairemaakster jarenlang geworsteld met hun trouw aan het gezin. Ze begrijpen dat dat voor de buitenwereld lastig te begrijpen is. "Daar is heel veel schuldgevoel en schaamte."

"Daarom spelen enorme loyaliteitsconflicten in het naar buiten brengen van de aanklachten", schetst Villerius. Ze vertelt dat er liefdevolle herinneringen zijn, maar dat de kinderen ook vertellen over wat zij de gruweldaden van hun vader noemen. "Dat ging over afzondering, opsluiting, indoctrinatie. Wat ze vertellen is dat vader ervoor zorgde dat altijd één iemand van het gezin de zondebok was, zodat de anderen op hun qui-vive waren."

Zo'n opsluiting of scheiding van het gezin kon lang duren, vertelt Villerius. "Dan leefde je in hetzelfde huis maar zag je de andere kinderen niet. Dan was je onder, zo noemden ze dat - dan kon je andere kinderen negatief beïnvloeden. En zo hield hij ze op een bijna organische manier uit elkaar: ze zorgden dat ze niet vluchtten of naar elkaar toegingen."

De documentaire vertelt het verhaal van de oudste vier kinderen. De vijf jongste kinderen van het boerderijgezin staan achter hun vader, met wie ze weer samenwonen sinds zijn vrijlating op 4 maart. Zij staan niet achter de actie van de vier oudsten en beweren juist een gelukkige jeugd te hebben gehad. De ergste periode van hun leven maakten ze door ná de inval in de boerderij, in oktober 2019, verklaarden ze eerder. De documentaire De Kinderen van Ruinerwold is de komende vier woensdagen te zien op NPO1, om 21.35 uur.

