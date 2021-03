Drenthe heeft ruim voldoende priklocaties, nu de vaccins nog

Qua priklocaties gaat het goed, zegt de gezondheidsorganisatie: "We lopen voor, we zitten echt ruim in ons jasje. We roepen dan ook vaak: kom maar door met die vaccins", aldus Paulien Nienhuis, projectleider vaccinatielocaties GGD.

Vaccingebrek

Aan locaties in Drenthe dus voorlopig geen gebrek, maar het loopt nog niet echt storm met de levering van vaccins. "Nou, om te zeggen dat het frustrerend is, dat is een groot woord. Maar je denkt wel: jammer, we kunnen er veel meer hebben", aldus Nienhuis. Het feit dat Drenthe 'ruim in het jasje zit' geeft de GGD een prettig gevoel: "We zijn daarmee voorbereid op welke extra opgave er dan ook maar mag komen."

"We hebben een vaccinatieopgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die maakt duidelijk hoeveel vaccinaties eraan zit te komen voor de verschillende GGD'en. Dan is het heel prettig om voor te lopen op de golf die gaat komen", legt Nienhuis uit. Volgens cijfers van de GGD zijn er in Drenthe tot en met afgelopen week 50.744 prikken gezet.

Landelijk gezien streeft de GGD ernaar om zo'n anderhalf miljoen vaccins per week te kunnen prikken. Nienhuis zegt dat GGD Drenthe dat streefgetal in het achterhoofd heeft als het gaat om de uitbreiding van het aantal locaties. Maar veel van die Drentse prikplekken worden nu nog verre van volledig benut vanwege het gebrek aan vaccins.

Paulien Nienhuis - projectleider vaccinatielocaties GGD - laat zien hoe de nieuwe locatie in Hoogeveen eruitziet:

In Hoogeveen kunnen ze straks zo'n 13.000 prikken per week zetten. Ook is er een mogelijkheid tot uitbreiden van de capaciteit: de GGD heeft namelijk nog een tweede vleugel in het pand waar ook vijf prikplekken klaar staan om gebruikt te worden. "En als het straks op gang komt met de vaccins dan kunnen we ook nog de openingstijden oprekken om meer prikken te zetten", aldus Nienhuis.

Dagkoersen

De GGD zegt met de nieuwe locatie in Hoogeveen en de nog te openen prikplek in Meppel voorlopig zeker uit de voeten te kunnen. "We leven echt met de dagkoersen wat betreft vaccinaties", legt Nienhuis uit. "Dus we moeten echt afwachten wat voor leveringen onze kant opkomt. Dat weten we vaak pas een paar weken vooruit."

Volgens Nienhuis is dat dan ook de grootste uitdaging van de GGD: "Het continue meebewegen met het op- en afschalen van de levering van vaccins." De koelkasten in Hoogeveen staan in ieder geval op de juiste temperatuur om de vaccins te bewaren. Drie koelkasten, voor drie verschillende vaccins. "We kunnen in ieder geval prikken met Pfizer en AstraZeneca. En Janssen is nu ook goedgekeurd, maar wanneer die naar ons toe gaat komen is nog even afwachten."

De nieuwe priklocatie in Hoogeveen opent 12 april de deuren: