Vakanties in 2021: camping in mei, Caraïben in najaar?

"Verrassend", noemt Annie Veenema dat de reisbranche zo expliciet werd genoemd in de persconferentie. Veenema is eigenaar van reisbureau Travel XL in Borger en Rolde. "Het ging de afgelopen tijd altijd over de horeca en detailhandel, wij kwamen nooit echt aan bod. Het leek wel of we genegeerd werden."

Voor de meivakantie had Veenema nog geen boekingen staan. Hoe anders is dat bij campings en vakantieparken in Drenthe. "We stromen lekker vol", zegt Hiske Veenstra van camping Landgoed De Berenkuil in Grolloo. Het aantal boekingen ligt drie keer hoger dan in andere jaren. Het contrast is groot met een jaar geleden, toen campings in het begin van de coronacrisis hoorden dat ze niet open mochten. "Er was geen meivakantie, we waren dicht. Veel mensen die vorig jaar zouden komen, komen nu alsnog."

Vol

Voor de meivakantie zijn er nog plaatsen, maar daarna is boeken al moeilijker. "In juni zitten we al een paar weken vol. We zien dat mensen meer voorseizoenplaatsen en arrangementen boeken. In het voorseizoen wordt er geboekt voor langere periodes", zegt Veenstra.

Toch blijft het spannend, een volle camping in coronatijd. Ruimte creëren is het belangrijkste. "We hebben wel geleerd van vorig jaar. Wij hebben 500 campingplaatsen, waarvan er 100 geblokkeerd zijn. Op die manier zaten we vorig jaar toch zes weken vol", vertelt de campingeigenaar. "Toen Frankrijk 'openging' kwamen er massaal annuleringen, maar die gaten werden ook weer gevuld door mensen die er toch nog op uit wilden. Nu zie je meer boekingen van mensen die vorig jaar achter het net visten. Mensen kiezen voor zekerheid."

Nederlandse gasten

Op vakantiepark Het Land van Bartje in Ees verwachten ze de komende dagen het effect van de boodschap van Rutte. "We zitten nog niet vol voor de meivakantie en ook nog niet met Pasen", laat parkmanager Inge van der Greft weten. "Dat zal de komende dagen wel gaan lopen. Mensen willen graag naar het buitenland, maar als dat niet kan komen ze alsnog bij ons."

Van der Greft verwacht overigens dat er ook nog huisjes opnieuw beschikbaar komen de komende tijd. "We hebben Duitse boekingen staan, die zullen vrijkomen. Er komt nu een keermoment voor ons aan." Van der Greft is optimistisch over de rest van het jaar en hoopt de vruchten te plukken van verbouwingen. "De vooruitzichten zijn goed, mensen zijn nieuwsgierig naar zoveel vernieuwingen."

Annie Veenema merkt dat de Caraïben populair zijn bij boekers (Rechten: RTV Drenthe)

Reis boeken

Dat er in ieder geval tot halverwege mei geen reis naar het buitenland mogelijk is, is een domper voor de reisbureaus. Er was gehoopt op meer. Voor de zomervakantie stromen de boekingen inmiddels wel binnen. "Niet dat we wild worden van het aantal boekingen, mensen komen namelijk alleen op afspraak boeken", zegt Annie Veenema van de reisbureaus in Borger en Rolde. "Maar ook voor de herfst en de kerst wordt al geboekt." Wel standaard met de vraag of er een garantie is dat het geld terugkomt als de vakantie niet doorgaat. "Die garantie kunnen wij geven."

Veenema merkt dat mensen dit jaar geen probleem hebben om met de kerstdagen en de jaarwisseling zelf weg te zijn. "Normaal wordt daar omheen geboekt", zegt ze. "Nu maakt het mensen minder uit, als ze maar weg kunnen."

En wat zijn de populaire bestemmingen voor dit jaar? "De Caraïben zijn favoriet", zegt ze. Waarom dat zo is, is voor Veenema gissen. "Misschien omdat mensen het vakantiegeld van vorig jaar nog in de portemonnee hebben, omdat ze niet weg zijn geweest. En als ze er geen nieuwe bank voor hebben gekocht denken ze misschien nu aan een vakantie verder weg."

Proefreizen Tot 15 mei blijft het reisadvies voor het buitenland negatief. Daarna wil het kabinet toewerken naar specifieke adviezen per land, er is dan waarschijnlijk meer mogelijk voor landen met een laag besmettingsrisico. "Het kabinet begint samen met de reissector in april wel met proefreizen, die moeten uitwijzen hoe vakanties naar andere landen straks weer veilig en verantwoord kunnen worden opgestart. Samen met het voorstel voor Europese vaccinatie- en testbewijzen moeten internationale reizen hiermee zo snel als mogelijk weer veilig worden", schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. "Vanaf 10 april start een eerste fase van deze proeven met een pakketreis naar Rhodos, waar reizigers het resort niet verlaten." Het ministerie werkt aan meer soorten proefreizen. "Tijdens de reizen houden de reizigers zich aan alle bestaande regels en protocollen. Doel van de proefreizen is te onderzoeken onder welke voorwaarden mensen veilig en verantwoord kunnen reizen"

ANVR wil compensatie

Reisbureaus zoals die van Veenema snakken desondanks naar de eerste vliegtuigen die vol zitten. "Wij verdienen pas als de klant echt op reis gaat. Aan de andere kant hebben we geen voorraden, zoals winkeliers die voor duizenden euro's moeten inkopen. We werken alleen voor niets als er niet gereisd wordt, en voor de goodwill."

Reisbranchevereniging ANVR vraagt ondertussen meer steun van de overheid, nu het negatieve reisadvies naar het buitenland wordt verlengd. Volgens de ANVR duurt de coronacrisis nu zo lang dat de inmiddels al volledig afgeslankte reisbedrijven geen "greintje vet meer op de botten hebben".

