Stijging in aantal rijbewijzen door automatische verlenging 75-plussers

Het aantal mensen dat vorig jaar een rijbewijs haalde daalde door corona met bijna een kwart ten opzichte van het jaar ervoor. Toch steeg het aantal mensen in Nederland dat in het bezit is van een autorijbewijs. Hoe zit dat?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers op een rijtje gezet en daaruit blijkt dat de stijging van het aantal rijbewijsbezitters vooral te maken heeft met de leeftijdsgroep van 75-plus.

Door de maatregelen tegen het coronavirus kregen bezitters van een verlopen rijbewijs automatisch verlenging van de geldigheid met zeven maanden. Bij 75-plussers steeg het rijbewijsbezit met 10,6 procent. Normaal gesproken laat een deel van de ouderen het rijbewijs verlopen, bijvoorbeeld degenen die om gezondheidsredenen afzien van het autorijden. Maar alle rijbewijzen die vanaf 1 februari 2020 zouden verlopen, bleven langer geldig.

Op 1 januari 2021 hadden 11,4 miljoen personen een Nederlands autorijbewijs, 1,2 procent meer dan een jaar eerder. Onder de 75-plussers steeg het rijbewijsbezit dus. Maar het aantal nieuwe autorijbewijsbezitters daalde juist met 23,6 procent.

Drentse cijfers op een rij

Ook in Drenthe steeg het aantal mensen met een rijbewijs. In 2019 hadden 337.381 Drenten een rijbewijs. Het afgelopen jaar steeg dit aantal met ruim 3.655 naar 341.036 in totaal. Ook als je het per gemeente bekijkt, steeg bijna overal het aantal rijbewijzen.

Op onderstaande kaart zie je hoe veel mensen in jouw gemeente op 1 januari 2021 een rijbewijs hebben:

Relatief veel Drentse rijbewijzen

In Drenthe hebben relatief veel mensen een autorijbewijs. Het CBS heeft de cijfers in perspectief gezet door te bekijken hoeveel mensen per duizend inwoners van 17 jaar of ouder een rijbewijs heeft. Dit aantal is landelijk gezien in Rozendaal het hoogst (918) en in Amsterdam het laagst (630). Van de twaalf Drentse gemeenten staan er zes in de top 100 van dit rijtje van alle gemeenten in Nederland.

In de gemeente De Wolden is het aantal autorijbewijzen relatief gezien het hoogst in Drenthe. Daar hebben bijna 887 van de 1000 inwoners van 17 jaar of ouder een rijbewijs. In Assen is dit aantal het laagst met bijna 795. Daarmee is de gemeente Assen de enige gemeente die met het relatieve aantal rijbewijsbezitters onder de 800 blijft.