Medewerkers en cliënten zorginstellingen ten onrechte positief getest

Er is een fout gemaakt in het laboratorium (Rechten: ANP / Robin Utrecht)

Tientallen medewerkers en cliënten van zorginstellingen in Drenthe en Groningen zaten vorige week onnodig in quarantaine. Ze hadden te horen gekregen dat ze zwakpositief waren getest op corona, maar dat blijkt het gevolg van een laboratoriumfout.

Het gaat om 'zwakpositieve' testuitslagen. In zo'n geval zijn nog sporen van het coronavirus zichtbaar, dit betekent dat iemand aan de begin- of eindfase van de besmettelijke periode staat. Dat meldt RTV Noord.

Waar is het misgegaan?

De afgenomen PCR-tests maken deel uit van een partij van 3.500 stuks, die zijn onderzocht in het laboratorium van Certe in Groningen. Tijdens een kwaliteitscontrole bleek dat bij 41 personen ten onrechte de uitslag zwakpositief was afgegeven. Dat is opvallend veel, zegt medisch directeur Anne-Marie van Elsacker van Certe.

"We hebben vaker zwakpositieve tests, maar niet in deze hoeveelheden. We kunnen waarschijnlijk niet precies terughalen waar het mis is gegaan. Je hebt te maken met meerdere zaken. Van het testen zelf - is het wattenstaafje wel ver genoeg in de neus gegaan? - tot de materialen waar we mee werken en de protocollen in het lab", legt Van Elsacker uit.

'Dit zet ons weer op scherp'

"Wat er precies in de reageerbuis is gebeurd, daar komen we nooit achter. Maar we zetten alles op alles om dit in de toekomst te voorkomen", zegt Van Elsacker. "We zijn er voor de zorg en we willen de meest betrouwbare uitslagen garanderen. We werken met strikte protocollen en dit zet ons weer op scherp."

In dit geval gaat het om personen die in eerste instantie positief zijn getest, maar achteraf toch geen corona hadden. Van Elsacker verzekert dat niemand die positief is getest op corona, per ongeluk een negatieve uitslag heeft gekregen. "Dat kan simpelweg niet, virusdeeltjes worden door de PCR-test gedetecteerd."

'Liever zo, dan andersom'

Eén van die zorginstellingen die foutieve testresultaten heeft gekregen, is Nieuw Woelwijck in Sappemeer. "Bij ons kreeg één cliënt en één medewerker het bericht positief getest te zijn, uiteindelijk bleek dit niet het geval", zegt bestuurder bewonerszorg Trix Hiemstra. "We hebben de procedures gevolgd en gelukkig viel de impact mee. Liever zo, dan andersom."