GGZ-organisaties bundelen krachten in GGZ Noord

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft iets nieuws: de instellingen in het Noorden, met onder meer de GGZ Drenthe, bundelen de krachten in het nieuwe platform 'GGZ Noord'. Dat platform is bedoeld om meer zorgprofessionals enthousiast te maken voor een carrière in dit vakgebied.

Naast GGZ Drenthe doen ook GGZ Friesland, Lentis, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en forensisch psychiatrische

zorgketen Forint - Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag mee met de nieuwe samenwerking. Het platform is opgezet in samenwerking met Zorgplein Noord.

Minder personeel, grotere zorgvraag

Deze organisaties constateren dat ten opzichte van vijf jaar geleden het personeelsbestand met 10 procent is afgenomen, terwijl de zorgbranche in zijn geheel is gegroeid. "We hebben allemaal te maken met grote bevolkingsgroepen die verouderen, dus een grotere vraag naar zorg, en minder mensen op de arbeidsmarkt", legt woordvoerder van GGZ Drenthe Janneke Wilpshaar uit. "Elke organisatie keek eerder voor zich, terwijl we allemaal hetzelfde belang hebben."

Tegenwoordig is er steeds meer samenwerking op veel fronten binnen de ggz, bijvoorbeeld op bestuursniveau en ook praktisch, bij het treffen van voorbereidingen voor allerlei verschillende situaties in de coronacrisis. En nu is er dus ook samenwerking op het gebied van personeelswerving. "Zo brengen ze hun werk onder de aandacht bij specialisten in opleiding, hbo-verpleegkundigen en bij een breder publiek", aldus de organisaties in een gezamenlijk persbericht. De vacatures worden op ggznoord.nl verzameld en gepresenteerd.

Kansen en perspectief

Met GGZ Noord willen de organisaties de schijnwerpers zetten op de mogelijkheden binnen de branche, want volgens Wilpshaar hebben mensen wellicht niet goed in beeld hoe het is om bij deze organisaties te werken. "Wat ze niet weten is dat er veel doorgroeimogelijkheden zijn. En dat je je kunt specialiseren, bijvoorbeeld op een bepaalde doelgroep. Er is ruimte om je eigen interesses te onderzoeken en te groeien. En er bestaan veel verschillende functies, anders dan in andere zorggebieden." Al met al liggen er volgens Wilpshaar 'best veel kansen' en 'perspectief' als je overweegt in de ggz te gaan werken.

Campagne Mij'n Zorg

Ook wordt de campagne 'Mij'n zorg' gelanceerd. Deze is gericht aan studenten, zorgprofessionals en mensen die een carrièreswitch overwegen. "Daarbij komt de ggz in de gehele breedte aan bod, van maatschappelijk werk tot reclassering", schrijven de initiatiefnemers. "We hebben gekozen voor onze slogan omdat je het op twee manieren kunt lezen: 'mij een zorg' of 'mijn zorg'. Het is een uitdagende stelling die mensen die het verschil willen maken, direct aanspreekt."

Volgens Wilpshaar is de ggz de jaren voorbij dat er flink bezuinigd moet worden. "Er heerst een hele andere, positieve energie. Het zou fijn zijn als mensen ervoor openstaan en ervaren welke kansen dit werk ze biedt."