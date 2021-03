Podcast Praot Drents Met Mij aflevering 4: Tony Neef

De vierde en voorlopig laatste gast is duizendpoot Tony Neef. Musicalacteur, zanger, liedjesschrijver, stemacteur; hij doet van alles. "De variatie vind ik het allermooiste. Ik geef ook wel 'ns workshops en dan zeg ik ook altied tegen de leerlingen: spreid je winkansen. Je moet je niet allenig op musicals focussen. Op een gegeven moment ben je te oud veur de zoon en te jong veur de vader. En dan hej een tied geen wark."

Wil je alsjeblieft niet plat praoten?

Zingen of liedjesschrijven deed hij nog nooit in het Drents: "Dat moet ik misschien toch een keer doen. Ik denk iedere keer: Volgens mie ben ik niet Drents genog, ben ik te Gronings of te Grents of Dronings." Neef werd geboren in Leek en groeide op in Roden. Thuis spraken zijn ouders in het dialect met de kinderen: "Ik was der geen fan van. Roden werd overspoeld deur mensen uut een andere omgeving, omdat er in Groningen veul waark was. Mien vriendjes praotten thuus allemaol Nederlands. Ik vroeg een keer an mama toen ik jaorig was: wil je alsjeblieft niet plat praoten? En toen kwam ze met de taart: Hebben jullie zin om de taart te pruiven? Toen mien zusje geboren werd, heb ik zegd: doe dat nou niet, doe nou in het Nederlands. Maor ze kan wel Drents hor. En nou vind ik het een mooi extraatje."

Tony Neef woont sinds 1988 in Amsterdam en dat was eerst wel even wennen: "Ik ging mien grote liefde achternao. Dan is Amsterdam een echte stad. Ik dacht: Wat is Groningen een mooi dorp. Maor ik ben nog steeds absoluut geen Amsterdammer. Ik blief mien huile leven lang een Drent. Ik vind miezulf ook nog huil vaok een toerist in Amsterdam hor."

Familiebezoek

Hij komt nog wel vaak naar Drenthe voor familiebezoek: "Mien mamme is veurig jaor overleden, maor mien breur en zus wonen der nog. As ik dan Drents heur, krieg ik een gevoel van thuus." Terug naar Drenthe gaat hij nooit, dat staat vast: "Ik krieg mien man Benny niet met. Op zondag gingen we vaok naor pappe en mamme, reden we deur Roden en dan zee hij: Kijk om je heen, het is hier dood!"

Praot Drents Met Mij is een podcast van RTV Drenthe en het Huus van de Taol. Iedere woensdag in de Meertmaond Streektaolmaond verschijnt een nieuwe aflevering.

24/03 Praot Drents Met Mij - Neef

Lees ook: