Provinciale Staten vergaderen in het Drents

De Provinciale Staten van Drenthe vergaderen vandaag in het Drents. Eind december werd een motie van de PVDA 'Nedersaksisch in de Statenzaal' aangenomen.

Het was nog wat onwennig voor Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma bij de opening van de vergadering. "Het valt nog niet mee", zo zei ze in het Drents. Ze riep alle statenleden op om vandaag zoveel mogelijk Drents of een andere Nedersaksische taal te praten. "Alleen als het niet anders kan, mag Nederlands ook", aldus Klijnsma. Alle statenleden hebben een Drentse vlag en mok gekregen.

'Ik voel me Nederlander'

De digitale vergadering wordt achteraf in het Nederlands ondertiteld. PVV fractievoorzitter Nico Uppelschoten week meteen al van het Nedersaksisch af. "Ik voel mij Nederlander, dus ik doe het in het Nederlands", zo zei hij.

In de statenzaal werd er een video vertoond over de Nedersaksische taal. "Waarom kunnen we bij de kassa wel Drents praten, maar in een vergadering niet?", zo vroeg directeur Renate Snoeijing van het Huus van de Toal zich af.

Later vandaag zal Annemiek Drent in het Veenkoloniaals twee liedjes zingen en leest schrijver Lucine Oetsen in het Zuidwest-Drents voor uit eigen werk.