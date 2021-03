D66 op zoek naar nieuw talent voor Drentse gemeenteraden

Harma van der Roest was bijna elf jaar raadslid in de gemeente Midden-Drenthe en doet samen met oud-wethouder Maurice Hoogeveen de scouting van talent bij D66 in Drenthe. "We hebben twaalf afdelingen en we streven naar een lijst van acht tot tien kandidaten per gemeente. Mensen moeten wat te kiezen hebben", zegt Van der Roest.

Ze wijst erop dat aspirant-raadsleden niet per se een hoge opleiding hoeven te hebben. "Het is de bedoeling dat de gemeenteraad een afspiegeling is van de maatschappij. Dus dat betekent bijvoorbeeld ook een mix van jong en oud. Zo lang mensen maar midden in de maatschappij staan", aldus Van der Roest.

Toolkit voor raadsleden

Wanneer is iemand een talent? "We gaan mensen niet langs een meetlat leggen. De motivatie is heel belangrijk en iemand moet het leuk en eervol vinden om de inwoners van de gemeente te vertegenwoordigen. En daarnaast is het ook belangrijk dat je genoeg tijd beschikbaar hebt. Want het raadslidmaatschap komt wat tijdsinvestering betreft wel neer op een parttime baan", vertelt het oud-raadslid.

De kandidaat-raadsleden krijgen een vijfdelige cursus om hen bekend te maken met het raadslidmaatschap. "We helpen kandidaten om hun talenten te ontwikkelen. Zo komt er aan bod wat de taak is van een raadslid, hoe wij dat zien als sociaalliberalen, welke instrumenten je hebt als raadslid en hoe je zorgt dat dingen van de straat naar de raad gaan. Maar ook: hoe werkt debatteren en hoe dien je een motie in", zo zegt de D66-talentscout.

Tekst gaat verder onder de foto

Het is niet meteen de ambitie van Vincent Kikkert om premier te worden. (Rechten: RTV Drenthe)

Een van de talenten die zich heeft aangemeld voor de cursus is de 18-jarige Vincent Kikkert uit Hoogeveen. Hij zit nu in de zesde klas van het VWO bij het RSG Wolfsbos in Hoogeveen en gaat daarna bedrijfskunde studeren in Groningen. Vincent werd in september lid van D66 en zit in de steunfractie in Hoogeveen. Ook was hij campagnevrijwilliger tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

"Politiek heeft heel veel effect op wat er in je leven speelt. Het raakt je heel direct. De gemeenteraad heeft heel veel invloed op wat je kunt en doet en ik vind het heel belangrijk om daar inspraak op te hebben", verklaart hij zijn aanmelding.

Amerikaanse politiek inspiratiebron

Waar zijn liefde voor politiek vandaag komt? "Het volgen van de Amerikaanse politiek is mijn 'guilty pleasure'. Het is daar soms echt een dramatisch zootje. Dat is toen doorgesijpeld naar de Nederlandse politiek", aldus de VWO-scholier.

Ambities heeft Vincent zeker, maar hij hoeft niet meteen premier te worden. "Natuurlijk heeft een minister-president heel veel invloed op wat er gebeurt. Maar ik vind het in ieder geval voor mezelf heel belangrijk om inspraak te hebben in mijn eigen omgeving. Mijn eerste doel is om op te komen voor de jongeren in Hoogeveen, of dat nou als raadslid of als lid van de steunfractie is. Eerst maar eens afwachten of ik op de lijst kom."

Meer kandidaat-raadsleden nodig

D66 heeft in Drenthe nu 514 leden. "Sinds de verkiezingen zijn er 22 nieuwe leden bijgekomen, waarvan de helft jong is. We hebben nu 15 aanmeldingen voor de leergang politieke vaardigheden, maar dat is nog niet genoeg. Voor 12 gemeenten heb je al gauw 40 serieuze kandidaten nodig. Deelnemers hoeven niet per se lid te zijn van D66, als ze al jaren op de partij stemmen, kunnen ze ook meedoen", zegt Van der Roest.

Ze merkt dat mensen vaak een drempel ervaren om politiek actief te worden. "Politici liggen nogal eens onder vuur. Maar het is ook heel leuk en interessant werk. Om mensen te helpen er achter te komen of ze geschikt zijn voor het raadslidmaatschap bieden we een competentiescan aan. Dan kunnen ze zelf kijken of ze binnen het profiel passen", besluit Van der Roest.