Nieuwe pronkstukken in Drukkerijmuseum Meppel

Het lijkt een aparte combinatie: twee rokken gemaakt van allemaal verschillende lapjes stof, in het Drukkerijmuseum Meppel. Maar volgens Co Nagelkerke, die werkzaam is in het museum, is nu juist de cirkel weer rond. "Ik kwam op het internet een grote poster tegen van een vrouw met exact zo'n soort bevrijdingsrok aan", vertelt Nagelkerke, terwijl hij naar een van de rokken wijst. "Die posters hebben wij onder andere hier in Meppel gedrukt, alleen ik wist van het bestaan ervan helemaal niet af. Toen heb ik via RTV Drenthe een oproep gedaan om te kijken of die rokken nog bestonden en dat was dus zo. Er waren zelfs nog vierduizend."

Oorsprong

Miss Boissevain, een Amsterdamse feministe en verzetsvrouw die het kamp Ravensbrück overleefde, deed na de oorlog een oproep om een nationale feest- of bevrijdingsrok te maken. "Over de hele rok zie je losse stukjes stof die zijn verzameld door een vrouw. Dat kan een stukje stof zijn van een overledene of juist iets vrolijks zoals de stof van het uniform van een teruggekeerde gevangene. De geborduurde jaartallen op de onderkant verwijzen naar hoogtepunten in het volksbestaan, zoals de bevrijding op 5 mei 1945. De overige kleurrijke stofjes met jaartallen verwijzen naar persoonlijke herinneringen", legt Nagelkerke uit.

De rokken met daarop data die een persoonlijke herinnering aangeven (Rechten: RTV Drenthe/Marcel Drent)

De twee rokken zijn gevonden in Drenthe: eentje komt uit Steenwijk en de ander uit Meppel. Ze staan voor veel vrouwen symbool voor emancipatie, verwerking en bevrijding. "Het symboliseerde dat vrouwen naar de toekomst kijken, dat ze zich bezighielden met wederopbouw en vernieuwing. Dat wij door middel van het drukken van posters hier dan aan bij hebben gedragen vind ik heel mooi", vertelt Nagelkerke.

Wachten op de opening

Voordat mensen de pronkstukken kunnen komen bekijken, moet er eerst een aankondiging komen dat musea weer open mogen. Nagelkerke vindt het raar dat winkels op afspraak open zijn, maar dat de musea dicht blijven. "Het is een beetje oneerlijk. Als mensen aangeven naar een museum te willen, kunnen wij heel goed op afspraak mensen ontvangen. Helemaal als straks de zestigplussers gevaccineerd zijn. Dus wij hopen dat dit binnenkort weer kan. Alles staat er straks in ieder geval klaar voor."