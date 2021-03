Waterschap verhuist bever van stad naar platteland

Waterschap Hunze en Aa's heeft afgelopen nacht een bever verhuisd. Het dier had zich gevestigd in de stad Groningen maar dreigde daar dijken en kades te beschadigen.

In opdracht van de provincie Groningen is het waterschap een kleine maand bezig geweest om het dier te vangen. De bever is woensdag door Natuurmonumenten losgelaten in het stroomgebied van de Ruiten Aa.

'Afschieten doen we niet'

Het gaat goed met bevers in Nederland. Sinds de herintroductie van het dier in 1988 hebben bevers zich bijna over heel Nederland verspreid. Maar bevers kunnen de waterveiligheid aantasten door het graven van holen en gangen in dijken en oevers. Drenthe en Groningen hebben onlangs afgesproken dat een bever op een ongewenste plek wordt gevangen en elders weer wordt uitgezet. De provincies willen het dier niet afschieten, zoals in andere provincies wel gebeurt.

De Groningse bever zwom in de omgeving van het Winschoterdiep bij het Europapark. Met hulp van de Zoogdiervereniging heeft het waterschap in die buurt vangkooien geplaatst. Met groenten en geursporen van een andere bever is het dier gelokt. Bij de Ruiten Aa heeft de bever een eigen plek waar hij een territorium kan inrichten.

