Middenveldweg langs afrit Fluitenberg gaat dit jaar nog op de schop

Het aanpakken van de weg is hard nodig. Door drukte tijdens de ochtendspits komt het verkeer vaak vast te staan. Het is de bedoeling dat er bij de op- en afritten van de A28 bij Fluitenberg twee rotondes komen. Ook komt er een rotonde op de kruising met De Stroom. De stoplichten op de kruising met de Toldijk worden vervangen.

Het plan moet ervoor zorgen dat het bedrijventerrein Fluitenberg en Hoogeveen beter bereikbaar worden. Ook de verkeersveiligheid wordt op deze manier verbeterd. Het plan is om de werkzaamheden dit jaar af te ronden, hoewel het nog kan uitlopen naar begin volgend jaar.

Mazzeltje

Volgens wethouder Derk Reneman is het een buitenkansje om dit jaar aan de herinrichting te beginnen. "We hebben echt een mazzeltje. Het Rijk en de provincie vergoeden de kosten van het project voor 75 procent. Dat is iets wat we niet kunnen laten lopen."

Vanuit het Rijk is er acht miljoen euro beschikbaar gesteld voor Drentse knelpunten op de A28. Driekwart miljoen wordt geïnvesteerd in de op- en afritten bij Fluitenberg. Vanuit de provincie is er voorgesteld om de gemeente Hoogeveen een subsidie te verstrekken van 375.000 euro voor de werkzaamheden.

Het aanpakken van de Middenveldweg had eigenlijk vorig jaar al moeten gebeuren. Destijds heeft de gemeente geld vrijgemaakt voor het project in de begroting. Dat bedrag is doorgeschoven naar 2021.