Provinciale Staten willen geen tariefsverhoging openbaar vervoer

Een meerderheid in Provinciale Staten ziet niets in het verhogen van de tarieven om de verwachte tekorten in het openbaar vervoer op te lossen. De verwachting is dat het aantal reizigers in het ov pas na 2025 weer op het niveau is van voor corona. "Als je kijkt naar de verkoop van tweedehands auto's en elektrische fietsen zullen er na de coronacrisis minder mensen terugkeren in het ov", aldus gedeputeerde Cees Bijl.

Het Rijk steunt het openbaar vervoer dit jaar in ieder geval nog tot het derde kwartaal. Gedeputeerde Bijl heeft goede hoop dat het Rijk ook voor het vierde kwartaal met een oplossing komt. Maar daarna dreigt een probleem. Het OV-Bureau Drenthe Groningen rekent vanaf 2022 op een tekort van tussen de 5 en 10 miljoen euro.

Kijken naar dienstregeling

De meeste partijen zien er niets in om de reizigers die er zijn op te zadelen met een tariefsverhoging. Ook volgens gedeputeerde Cees Bijl is dat niet de oplossing. "We moeten de reizigers die er zijn niet straffen." Partijen als D66, VVD, CDA, ChristenUnie en Ja21 zijn het erover eens dat er gekeken moet worden naar besparingen in de dienstregeling. "We moeten geen lege bussen laten rijden op kosten van de belastingbetaler", was tijdens de vergadering van Provinciale Staten een veel gehoorde zin. Alle partijen pleitten er wel voor om een dekkend ov-netwerk te houden en te kunnen opschalen als er toch meer reizigers zijn dan verwacht.

Alle partijen zijn bereid het openbaar vervoer met extra geld te steunen. GroenLinks vroeg de gedeputeerde meteen al om een voorstel voor extra geld. Voor de VVD is het beschikbaar stellen van extra geld de laatste knop waaraan gedraaid kan worden.

Hub-taxi

De partijen willen een grotere rol voor de zogeheten hub-taxi. Daarmee word je met de taxi naar een "hub' gebracht vanwaar met het openbaar vervoer verder gereisd kan worden. Het tarief voor deze hub-taxi ligt in het eerste kwartaal vanwege de coronacrisis gelijk aan dat van het ov. "We overwegen om dat te verlengen", aldus gedeputeerde Bijl. De PVV pleitte ervoor om het reizen met de hub-taxi makkelijker te maken. "Ik ben gisteren een uur en drie kwartier bezig geweest om uit te vogelen hoe het werkt en toen was ik al te laat om weg te gaan", aldus PVV-statenlid Bert Vorenkamp.

