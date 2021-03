Zoon gezin Ruinerwold: 'Verlaten boerderij was beste beslissing van mijn leven'

In de documentaire vertelt Israël, samen met twee oudere broers en een zus, over hun gezamenlijke verleden. Israël schrijft dat hij hoopt dat kijkers "een beetje meer inzicht krijgen in de ingewikkelde situatie zoals wij die hebben beleefd" en "dat het anderen helpt die zich in een situatie bevinden of hebben bevonden met soortgelijke problemen".

'Beangstigende en moeilijke keuze'

Het verlaten van de boerderij in oktober 2019 was voor hem een 'beangstigende' en 'moeilijke' keuze. Het vinden van een plek in de maatschappij was voor de zoon van het boerderijgezin 'een grote uitdaging'.

"Naast het verlaten van een, naar mijn mening, heel erg ongezond systeem was ook het vinden van een plek in deze maatschappij voor mij een grote uitdaging. Deze uitdaging begon voor mij al in het half jaar voordat ik de boerderij verliet. Al een half jaar lang heb ik, in het geheim voor mijn familie, contact gehad met de 'buitenwereld'."

Uit angst om ontdekt te worden gebruikte Israël online een schuilnaam, namelijk Jan Zon. "Onmogelijk was het toen voor mij om te bedenken dat het in de weken van oktober 2019 zo groot zou worden, dat media zich van alle kanten, zelf wereldwijd, op deze situatie zouden storten. Maar realiteit was hard, en al gauw voelde het als een enorme lawine die over je heen komt. Het gevoel dat alles uit context wordt getrokken en iedereen zijn mening er maar over heeft is soms heel hard om te ondergaan."

De vier oudste kinderen van het gezin, die hun verhaal doen in de documentaire (Rechten: Privéfoto)

Hereniging

Israël vindt het het geweldig dat hij is herenigd met zijn twee oudere broers en zus. "Misschien wel het allermooiste is dat ik in 2019 na meer dan tien jaar eindelijk mijn oudere broers en zus weer ontmoet heb. Ondanks alle ellende uit het verleden en een scheiding van meer dan tien jaar is onze band als broers en zussen sinds onze eerste ontmoeting in 2019 geweldig geweest. Deze band is er niet alleen tussen ons als oudste vier broers en zussen, maar zeker ook naar onze jongere broer en zussen toe. Daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn."

Ook Edino, een van de oudere broers, schrijft hierover op sociale media: "Herenigd worden met al mijn broers en zussen is by far één van de mooiste momenten uit mijn leven en ik koester dit dan ook enorm. Na zovele jaren verplicht gescheiden te zijn geweest is daarmee mijn grootste wens in vervulling gegaan."

Kijken naar de toekomst

Inmiddels heeft Israël een opleiding audiovisuele media opgepakt. Hij hoopt dat hij het verleden met de uitzending van de documentaire achter zich kan laten en niet steeds opnieuw geconfronteerd hoeft te worden met z'n geschiedenis.

"Met de uitzending van deze documentaire komt er voor mij ook een afsluiting aan een periode van ruim zeventien maanden waarin ik anoniem mijn leven heb kunnen opbouwen. Zeventien maanden geleden verliet ik de boerderij in Ruinerwold. Voor die dag, op 14 oktober 2019, had ik nooit kunnen dromen, laat staan voor mogelijk gehouden dat mijn leven er ooit uit zou zien zoals ik het nu kan beleven."

De eerste aflevering van de vierdelige serie Kinderen van Ruinerwold is vanavond op NPO 1 te zien om 21.30 uur

