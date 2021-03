Boosheid over nieuwbouw Rensenpark: ‘College lijkt hobbyclub die alles zelf bepaalt’

Zowel de VVD als de ChristenUnie zijn boos op het college van de gemeente Emmen. Beide partijen vinden dat de raad onvoldoende wordt meegenomen in de plannen voor het nieuwe onderkomen van het CBK (Centrum Beeldende Kunst) op de plek van het Biochron in het Rensenpark.

De beide fracties hebben daarom een interpellatiedebat aangevraagd. Een doorgaans zwaar middel om informatie in te winnen over politiek gevoelige onderwerpen.

Natte vingerwerk

Wat vooral gevoelig ligt is volgens fractievoorzitter Henk Huttinga van de ChristenUnie dat de raad soms achter de feiten lijkt aan te hobbelen. "Vorig jaar juni werd ons een presentatie met ideeën en plaatjes voor het nieuwe CBK voorgeschoteld. Allemaal nog een beetje natte vingerwerk. We zouden op de hoogte worden gehouden over het vervolg. Maar als een duikboot kwam dit onderwerp opeens weer boven tijdens de begrotingsvergadering in november."

Plotseling bleek er al 5,5 miljoen euro te zijn gereserveerd. Die 'spontane' gang van zaken frustreerde de beide fracties. "We vroegen het college om ons in het vervolg beter mee te nemen. In het tweede kwartaal van 2021 worden vervolgstappen gezet met ons op de eerste rang, werd ons toegezegd."

Over het gordijn gluren

Groot was de verrassing voor Huttinga toen begin deze maand duidelijk werd dat er alsnog wordt doorontwikkeld door middel van kelders met 30 centimeter water, groene aankleding en kubussen die uit het water verrijzen. "Plus een wethouder die in de media roept dat hij de plannen al helder voor de bril heeft." Voor de tweede keer vergaloppeerd het college zich hier, aldus Huttinga. "De raad mag af en toe over het gordijn gluren en dat is het dan, zo lijkt het. Dat pikken we niet."

Volgens Huttinga lijkt deze gang van zaken chronisch te worden binnen het handelen van het college. Hij verwijst naar de nieuwe sporthal in Emmer-Compascuum die achteraf een keer zo duur uitviel. De raad werd hier tussendoor niet van op de hoogte gesteld.

Bij het wereldkundig maken van het nieuwe afvalbeleid zou er eerst vooraf een gesprek met de raad plaatsvinden, maar dat bleef ook uit, aldus de fractievoorzitter. "Het college lijkt een hobbyclub te worden die alles op eigen houtje maar regelt."

Kou uit de lucht

Voor een interpellatiedebat is een meerderheid van de raad nodig. Maar Huttinga verwacht dat deze gevonden wordt. "Als het niet doorgaat, is het pech voor ons. Maar dat is olie op het vuur gooien. Met zo'n debat krijgt het college juist de kans om de kou uit de lucht te halen."

Ook Johan Scheltens (VVD) reageert verbolgen op de gang van zaken. "In een jaar (2020, red.) waarin we 12 miljoen euro moesten bezuinigen, werd deze nieuwbouw er voor 5,5 miljoen euro nog even ingefietst. Daar liepen we toen al tegen te hoop."

Spelregels

De liberalen plaatsen ook vraagtekens of de gang van zaken rondom het nieuwe CBK wel binnen de door de gemeente opgestelde spelregels vallen. "In 2017 hebben we hier afspraken over gemaakt. Elk initiatief moet voor advies worden overlegd aan een parkredactie en een kwaliteitsteam. Die zijn er beide nog niet."

Scheltens vraagt zich verder af of 5,5 miljoen euro genoeg is voor de herontwikkeling van het Biochron. "De exploitatie van het CBK kost momenteel iets van zes ton per jaar. Momenteel is deze ongeveer vier middagen in de week open. Op hun nieuwe stek zal dat meer zijn. Dus dit betekent dat er ook meer geld bij moet wat betreft de exploitatie.

Bij oppositiepartijen D66, SP en 50 Plus kan het initiatief van VVD en ChristenUnie rekenen op sympathie. "Het stellen van vragen over de hele gang van zaken is meer dan terecht", aldus Carmen Hoogeveen (D66). "Nu zaken concreter zijn, zijn we niet voldoende meegenomen."

Bulldozer

"In plaats van dat wethouder Otter met een bulldozer over het Biochron gaat, gaat hij met een bulldozer over de gemeenteraad", voegt een vinnige Harry Leutscher van LEF! toe. "Dit is geen geen kwestie meer van foutje bedankt."

Vanuit de coalitiepartijen wordt er milder gereageerd. "Wethouder Otter heeft niets naar buiten gebracht waarvan wij al niet op de hoogte waren gesteld", aldus Aimée van der Ham van Wakker Emmen. "Volgend kwartaal worden we nog bijgepraat over het vervolg. Dus ik snap niet waarom dit debat met spoed is aangevraagd."

Diplomatieker

Rene Wittendorp (CDA) sluit zich daar in grote lijnen bij aan. "Bovendien wordt het programma van eisen eind april afgerond, waarna er een definitief ontwerp wordt opgesteld. Dat krijgen we nog te zien."

De uitspraak van Otter in de media dat hij al wist hoe alles er uit komt te zien, doet Wittendorp af als enigszins onhandig. "Daar had hij zich wellicht wat diplomatieker uit kunnen laten."