Corona: 190 besmettingen in Drenthe

Ingang van het test- en vaccinatiecentrum bij het TT Circuit in Assen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Sinds gisterochtend zijn er in Drenthe 190 nieuwe besmettingen met het coronavirus bij gekomen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Gisteren waren het er 189.

Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, inclusief vandaag, ligt in onze provincie op 182,6 besmettingen per dag.

Het afgelopen etmaal kwamen de meeste besmettingen opnieuw uit de gemeente Emmen (61). Daarna volgen de gemeentes Assen (26) en Hoogeveen (20). Verder is er in de gemeente Emmen ook één patiënt met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn geen nieuwe overlijdens gemeld.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 24-03-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1057 (+5) 5 20 Assen 2670 (+26) 45 14 Borger-Odoorn 1192 (+5) 23 14 Coevorden 2308 (+9) 49 27 Emmen 6885 (+61) 115 (+1) 68 Hoogeveen 3591 (+20) 63 40 Meppel 1672 (+13) 22 24 Midden-Drenthe 1536 (+17) 27 27 Noordenveld 1226 (+17) 22 25 Tynaarlo 1186 (+4) 17 20 Westerveld 686 (+3) 12 19 De Wolden 1366 (+10) 28 22 Onbekend 56 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er 7624 nieuwe coronagevallen gemeld bij het RIVM. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 30 december.

In de afgelopen zeven dagen zijn 47.676 mensen positief getest. Dat komt neer op gemiddeld 6811 bevestigde besmettingen per dag, het hoogste niveau sinds half januari.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal positieve tests meestal het laagst. Dat komt doordat minder mensen zich in een weekeinde laten testen. In de loop van de week loopt het dan op. Vorige week woensdag meldde het RIVM 5923 positieve tests. Dat steeg daarna naar 7367 op vrijdag en 7615 op zaterdag.

Landelijk ziekenhuizen

Na zes achtereenvolgende dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal iets gedaald. Het totale aantal opgenomen patiënten met covid-19 is nu 2187, elf minder dan gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 625 op de intensive care (ic), twee meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1562 coronapatiënten, een daling van 13 afgelopen etmaal.

Het is de vijfde dag op rij dat het aantal ic-patiënten boven de 600 uitkomt. Daarvoor ging het ongeveer twee weken lang heen en weer tussen de 550 en 600, en de maand daarvoor schommelde het aantal tussen de 500 en 550.

"De instroom en bezetting in de ziekenhuizen stijgt. We verwachten dat deze stijging de komende tijd doorzet. Dit wordt veroorzaakt door de inmiddels dominante Britse variant van het coronavirus", stelt het LCPS in een toelichting.