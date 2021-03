'Bunker' bij station Hoogeveen is niet wat het lijkt

Ronald Smit uit Hoogeveen vroeg zich af of dit een soort bunker is geweest. Hij stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!.

Het geheel heeft twee ingangen waardoor je naar binnen kunt kruipen. Daar liggen resten van een houtvuur en lege blikjes. De wanden zijn binnenin beklad met graffiti. Maar met een beetje fantasie zou je kunnen bedenken dat dit als bunker zou hebben gediend in de Tweede Wereldoorlog.

Geen schietgaten

Historicus Albert Metselaar doet dit idee echter resoluut van de hand. "Als je iets als bunker wil gebruiken moet je ook schietgaten hebben. En uitzicht hebben om ergens op te schieten. Dat is hier niet het geval."

Maar wat is het dan wel? "Ik kan me de verwarring wel voorstellen want het is een betonnen constructie. Maar wij staan hier bij een betonnen onderstuk van een metershoge windmolen."

(Bekijk hieronder de reportage over de vermeende bunker die heel iets anders bleek te zijn)

Stoomlocomotieven

De windmolen is volgens Metselaar gebouwd in 1917. "We hebben de bonnetjes nog van de opdrachtgever." Uit het beton steken op vier plekken stukken staal. Daar zouden volgens Metselaar de poten van de windmolen hebben gestaan.

Daar bovenop zou een groot schoepenrad hebben gestaan. Daarmee pompte de molen water op, om het over te brengen op stoomlocomotieven die reden in die tijd. De tank van de locomotief werd gevuld en kon dan weer verder. "Als je stoom wil hebben, heb je water nodig. Stoom was het grote krachtmiddel van de 19e eeuw en begin 20e eeuw."

Geen bewijs

Maar kan het dan niet zo zijn dat de Duitsers deze plek tijdens de Tweede Wereldoorlog wel gebruikt hebben als bunker? Metselaar: "Dat denk ik niet. Je kunt in deze ruimte natuurlijk wel iets opslaan ofzo. Maar er is helemaal geen bewijs voor."

De theorie van vraagsteller Ronald Smit lijkt dus niet te kloppen. "Je kunt denken: helaas, geen bunker", zegt Metselaar. "Maar je kunt je ook een prachtige voorstelling maken van die gierende fluiten van de stoomlocomotieven. Je ziet het voor je. Dat is minstens net zo mooi."

Albert Metselaar zegt dat er geen bewijs is voor een bunker op deze plek. (Rechten: RTV Drenthe)

Zoek het uit!

Heb jij ook een vraag of een mysterie dat we moeten oplossen? Stuur je vraag dan hieronder in!