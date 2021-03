Ondernemers zonnepark Zuidvelde: 'Het is ons menens dat iedereen profiteert'

De gang van zaken is reden voor Bart en Jannes Janssen om uitleg te geven over het beoogde zonnepark. De twee broers zijn een van de partijen die een deel van de beschikbare 130 hectare in Zuidvelde willen omtoveren tot zonnepark.

"Ongeveer de helft van die oppervlakte komt ook echt vol te liggen met zonnepanelen", vertelt Jannes Janssen. "De rest wordt groen en natuur, om de zonnepanelen uit het zicht te onttrekken en in te passen in het landschap."

'Uniek'

Vrijwilliger Jeroen Niezen noemt het project namens Energiecoöperatie Noordseveld uniek. "In Noordenveld stelt men de eis dat projecten vijftig procent lokaal eigenaarschap moeten hebben. Dat houdt in dat projecten alleen door kunnen gaan als inwoners meeprofiteren. Dat is op zich al heel bijzonder. Ook de manier waarop dit zonnepark straks wordt aangelegd, is uniek. Er zijn tal van voorbeelden te noemen waar zonneparken slechts omheind worden met een sloot en een groot hek, maar hier worden er groenstroken rond het park aangelegd."

Hoe bijzonder de aanjagers het project ook mogen noemen, tegenstanders zijn er nog steeds. Enkele inwoners hebben zich verenigd in een 'kernteam' en zijn het gesprek aan gegaan met de gemeente Noordenveld. "Daarbij schetsen zij het beeld dat ze heel Zuidvelde vertegenwoordigen, terwijl dat volgens wethouder Ipema maar zestien personen zijn. Dat is een klein deel van het aantal inwoners", aldus Janssen. "Het is zeker niet zo dat iedereen tegen het zonnepark is."

Bekijk hieronder de video over het zonnepark in Zuidvelde:

Alternatieven

Verder kondigde het kernteam aan met goede alternatieven voor het zonnepark te komen, maar volgens Niezen van Energiecoöperatie Noordseveld maken ze dat vooralsnog niet waar. "Ze pleiten ervoor om alle daken in Zuidvelde te beleggen met zonnepanelen. Ook wij kijken eerst naar zon-op-dak, maar daarmee halen we de doelstelling simpelweg niet. Bovendien is slechts een heel klein gedeelte van de daken in Zuidvelde geschikt voor zonnepanelen."

Tegenstanders klagen vooral over de teloorgang van het uitzicht en het verdwijnen van natuur. "Ik snap dat sommige omwonenden het jammer vinden dat het verre uitzicht verdwijnt, ook al woont de meest dichtstbijzijnde omwonende hier op 500 meter vandaan", zegt Niezen. "Maar er komt mooie natuur voor in de plaats. Er ontstaat veel ruimte voor reeën, insecten en vogels. Dat biedt ook meerwaarde."

Het is een snelkookpan. Maar met een snelkookpan kun je best lekkere gerechten maken." Jeroen Niezen, vrijwilliger van Energiecoöperatie Noordseveld

Profiteren

Bovendien willen de initiatiefnemers dat inwoners van Zuidvelde ook profiteren van het zonnepark. Dat doen ze onder andere door jaarlijks 25.000 euro in een gebiedsfonds te storten. "Na 15 jaar komt dat toch neer op 375.000 euro", rekent Niezen voor. "Dat bedrag konden we in eerdere informatiebijeenkomsten met omwonenden helaas nog niet noemen, omdat het toen nog niet zeker was."

Het kernteam stelt verder dat het park te groot wordt en dat het proces te snel gaat. "Dat is een gevoel van de omwonenden", zegt Jannes Janssen. "We hebben speciaal nog een extra informatiebijeenkomst gehouden, om dit goed voor te leggen aan de inwoners." Niezen begrijpt ergens wel dat inwoners het erg snel vinden gaan. "Normaliter gaat het niet zo snel als hier, dat klopt. Het is een snelkookpan. Maar met een snelkookpan kun je best lekkere gerechten maken."

Geen gesprek

Dat er zoveel haast wordt gemaakt, heeft te maken met een subsidie waar de initiatiefnemers nog dit jaar van hopen te profiteren. Het liefst dient men nog in maart een vergunningsaanvraag in bij de gemeente Noordenveld. Wethouder Kirsten Ipema heeft ondertussen de initiatiefnemers gevraagd een poging te wagen om met het kernteam om tafel te gaan zitten. "Maar het kernteam wil niet met ons praten", zegt Jeroen Niezen. "De afgelopen tijd heb ik namens de energiecoöperatie veel inwoners bezocht om ze het plan uit te leggen en vragen te beantwoorden. Het kernteam wenst niet met ons te spreken en ook niet met de ondernemers die zich bezighouden met het project."

De gebroeders Janssen vinden dat vreemd: "Wij doorlopen een participatietraject. Vervolgens klagen zij hierover, maar willen ze niet verder praten. Wij hebben altijd gezegd open te staan voor een gesprek. Als men daar dan geen gehoor aan geeft, maar wel hun beklag doet bij de gemeente en de pers, doet dat toch pijn."

Tijdrekken

Het zou de gebroeders Janssen dan ook niet verbazen als het kernteam vooral probeert tijd te rekken. Volgens Jeroen Niezen is het woord straks aan de gemeente Noordenveld. "Wij hebben een plan liggen. Volgens ons is dat een goed plan, waarbij we rekening houden met de omgeving en inwoners mee willen laten profiteren. Als de vergunning wordt aangevraagd, kunnen mensen bezwaar maken. Daarna zullen we de plannen uitwerken en daarbij weer goed luisteren naar de wensen van omwonenden. We hopen in het najaar dan een vergunning te hebben en ik verwacht dat we ergens in 2023 aan de slag zouden kunnen gaan."

Ondertussen geven de aanjagers van het project aan open te blijven staan voor vragen vanuit inwoners en andere betrokkenen.

Lees ook: