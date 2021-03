Djammen: Hans wordt Hiigo

Een nieuwe band, nieuwe naam, herkenbare muziek.

Hondennaam

Aan de naamsverandering ligt een heldere reden ten grondslag. "We hebben onze naam veranderd, omdat we als band verder gaan. Dus niet zozeer mij als solo-artiest", legt Van der Werf uit.

De getogen inwoner van Borger vertelt dat hij de teksten maakt en de jongens van de band veelal de muziek componeren. Ze doen het dus samen. "We komen veel beter uit de verf als band dan dat ik het alleen doe." De naam Hiigo klinkt misschien wat vreemd, maar het is de naam van Van der Werfs hond. Hijo, Spaans voor 'zoon'. Dat hebben de mannen om spraakverwarring te voorkomen omgetoverd tot Hiigo.

Kleinkunst

De muziek van Van der Werf bevat een flinke dosis kleinkunst, zoals we dat ook kennen van bijvoorbeeld Jason Staal uit Assen. Met taal als een van de belangrijkste onderdelen. Toch moet de muziek ook niet onderschat worden, vandaar ging immers Hiigo in plaats van solo. "Het gaat om Nederlandstalige muziek waar je echt even naar moet luisteren. Dus waar je even voor naar de radio toe leunt, hoop ik", glimlacht Van der Werf.

De sound van de solocarrière van Van der Werf is duidelijk terug te horen in de nummers van Hiigo. "Daar komt het uit voortgerold. We proberen dát terug te destilleren naar een bandgeluid."

Hit the North, single en album

Net als de artiesten van afgelopen weken in Djammen, is ook Hiigo geselecteerd voor het talentontwikkelingstraject Hit the North. Een jaar lang begeleiding en uiteindelijk een optreden op Eurosonic Noorderslag. "We gaan in eerste instantie bezig met onze coach Danny van Tiggele", vertelt de liedjesmaker. Maar dat is niet het enige wat de mannen doen op het moment. "We zijn bezig met een nieuwe single", vertelt hij. Dat is dan de eerste single onder de nieuwe naam.

Verder zijn de heren van plan om richting Eurosonic Noorderslag een album af te hebben. Rondom hun optreden op Eurosonic Noorderslag wordt de plaat uitgebracht. 7 mei dit jaar komt de single naar buiten.