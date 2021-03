Attractiepark Drouwenerzand is er klaar voor, maar mag nog niet open

"Ja, ik had wel gehoopt met Pasen weer open te kunnen. Dat is normaal gesproken de opening van het nieuwe seizoen. Toch zag ik het besluit van de overheid al wel een beetje aankomen. Toch erg jammer."

Ook vandaag nog zijn de medewerkers van het park hard aan het werk. Stoelen en tafels worden schoongespoten en attracties worden gekeurd. "Ik heb al die tijd tegen de medewerkers gezegd dat ze er vanuit moeten gaan dat we in april 'gewoon' open gaan", vervolgt Van der Linde. "Het resultaat is dat we nu open zouden kunnen. De laatste attracties worden komende dagen nog geïnspecteerd, maar dat zal vast goed komen."

Het was geen mega-investering, dus hebben we besloten om het risico te nemen" eigenaar Bert van der Linde

Toch moet de heropening nog even uitgesteld worden. Ondanks dat het park het afgelopen jaar meer gesloten was dan het geopend was, heeft Van der Linde geïnvesteerd in een nieuwe attractie. "We hadden daar al plannen voor, maar door het coronavirus hebben we er wel even over nagedacht of het wel slim was om te doen. Het was geen mega-investering, dus hebben we besloten om het risico te nemen."

Hoop op opening in mei

Het resultaat is een nieuw gebouw op het park waar horecavoorzieningen in zitten en een nieuwe attractie voor de kinderen. "Ik moet nog wel even kijken hoe ik het allemaal op tijd kan betalen, want ik was er toen wel vanuit gegaan dat we in april open konden. De mensen die geleverd hebben, moeten natuurlijk wel betaald worden. Ik hoop dat we in mei weer open kunnen om dat geld in ieder geval terug te verdienen."

Tot die tijd maakt Van der Linde zelf gebruik van de attracties. "Een beetje proefdraaien", zegt hij met een knipoog. "Laten we hopen dat er snel weer kinderen rondrennen hier."