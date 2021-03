Werkgroep pleit voor komst tiny houses in Emmen

Petra den Ouden en haar vriend wonen momenteel in een eengezinswoning in de Rietlanden. Met een totale oppervlakte van 100 vierkante meter is het qua omvang geen paleis, maar beide willen graag nog een slag kleiner. Een tiny house in Emmen is hun ultieme woondroom, maar regelgeving staat dat niet toe.

Inmiddels is er een werkgroep met gelijkgezinden en een petitie opgetuigd om deze kleine woonvorm mogelijk te maken.

Tijd voor volgende stap

"Ons huidige huis voelt voor ons gewoon te groot", legt Den Ouden uit. "We zijn druk bezig te ontspullen. We kopen bewuster in zodat we minder afval produceren. Hoog tijd voor een volgende stap", lacht ze.

Muur waar Den Ouden tegen aanloopt is dat de regelgeving in Emmen momenteel geen tiny house toestaat. "Als je een kavel van 500 vierkante meter koopt, mag er geen klein huisje op. Het valt allemaal buiten het bouwbesluit." De gemeente is in staat die regels aan te passen als er genoeg vraag is. Het gebeurt al meer in Drenthe. "Op het Lievingerveld in Beilen loopt ook al een initiatief."

250 handtekeningen

Den Ouden is niet de enige die uitkijkt naar een tiny house. Samen met vriendin Shelley Welling richtte zij de Tiny House Emmen Initiatiefgroep op. Inmiddels hebben dertig gelijkgestemden zich gemeld. "Samen hebben we een voorstel voor tiny houses ingediend. Als antwoord kregen wij het verzoek om minimaal 250 handtekeningen te verzamelen."

Zo gezegd zo gedaan. Dinsdag startte Den Ouden er eentje op petitie24.nl en inmiddels zijn er al 75 stemmen binnen. "Binnen een maandje hopen we er voldoende binnen te hebben."

Klein wijkje

Den Ouden denkt aan een proefopstelling met een beperkt aantal huisjes bij elkaar. "In Noord-Brabant loopt een proef met boeren die hun grond hiervoor mogen verhuren. Wellicht biedt dat ook mogelijkheden hier."

Over de exacte hoeveelheid huisjes die er moeten komen kan ze nog niets zeggen. "De meeste projecten beginnen met acht tot twaalf huisjes. Het zou mooi zijn als dat hier ook kan. En dan langzaam uitbreiden naar een klein wijkje, bijvoorbeeld."

Domesta

Vorig jaar trok wooncorporatie Domesta nog de stekker uit een project met zestien huisjes in de wijk Bargeres. De gemeente vond het plan te veel impact hebben op de omgeving. Verder zou de belangstelling toen tegenvallen.