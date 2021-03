Het aantal auto-inbraken daalt, maar niet in Drenthe

In deze auto in Hoogeveen werd vorig jaar op klaarlichte dag ingebroken (Rechten: Novum RegioFoto / Persbureau Meter)

Die 30,5 procent meer auto-inbraken in 2020 komt neer op 116 inbraken meer dan het jaar ervoor. Alleen in Zeeland was de stijging groter, namelijk bijna 55 procent. Ook in Zuid-Holland was er een stijging te zien van anderhalf procent. In de rest van de Nederlandse provincies daalde het aantal auto-inbraken juist.

Op deze kaart zie je het verschil in aantal auto-inbraken per provincie (2020 ten opzichte van 2019). Verhaal gaat verder onder het kaartje.

Assen en Midden-Drenthe

Als we verder inzoomen op onze provincie is de stijging van het aantal auto-inbraken in de gemeente Assen het grootst. Hier waren 59 meer inbraken dan in 2019. In de gemeentes Tynaarlo en Hoogeveen steeg het aantal auto-inbraken ook relatief veel, met 23 inbraken meer in beide gemeentes.

In de gemeente Midden-Drenthe kun je je auto relatief veilig neerzetten: daar werd vorig jaar elf keer minder ingebroken in auto's dan in 2019.

Op deze kaart zie je het verschil in aantal auto-inbraken per gemeente (2020 ten opzichte van 2019). Verhaal gaat verder onder het kaartje.

Corona en auto-inbraken

De coronacrisis heeft duidelijk invloed op het aantal auto-inbraken, blijkt uit de analyse: tijdens de eerste lockdown werd er minder ingebroken, na die lockdown nam het aantal inbraken weer toe en tijdens de huidige lockdown is het aantal inbraken weer afgenomen.

Alleen voor de gemeentes Assen, Meppel en Emmen ging dit niet op. Tijdens de lockdowns was hier zelfs een nog grotere stijging te zien dan buiten de lockdowns.

In deze grafiek zie je het verschil in aantal auto-inbraken ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.